Названа причина смерти биатлониста на сборах в Крыму

Причиной внезапной смерти мурманского биатлониста Артема Хасанкаева на сборах в Крыму стала патология сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли следователи ГСУ СКР по Республике Крым после изучения заключения судебно-медицинских экспертов.

По факту гибели члена юношеской сборной России по биатлону возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Напомним, 18-летний спортсмен пропал в окрестностях села Рыбачье под Алуштой. Позже его тело было найдено на тропе без признаков жизни. Согласно предварительному заключению судмедэкспертов, причиной его смерти стала кардиомиопатия, то есть дисфункция сердца.

- Но это пока лишь одна из версий следствия, - уточнили "РГ" в ГСУ СКР по региону. - Для уточнения причины смерти назначены дополнительные экспертизы, которые уже проводятся.

Биатлонист Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Артем Хасанкаев на чемпионате мира среди юниоров-2019 в Орсбли Хасанкаев занял 14-е место в индивидуальной гонке. В юношеском рейтинге СБР по итогам сезона 2018/2019 он занимал третью строку.