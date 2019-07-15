Опубликовано видео задержания членов ячейки "ИГ" в Ростовской области

ФСБ опубликовала видео с места ликвидации одного из членов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Кроме того, на кадры оперативной съемки попало задержание еще двоих участников группы в Ростовской области.

Как уточняет официальный сайт ведомства, в состав ячейки входили три гражданина России. Они планировали нападения на сотрудников полиции и террористические акции на объектах массового пребывания граждан. Их удалось найти в результате отработки связей другой ростовской ячейки, которая была ликвидирована в апреле 2018 года.

Как сообщала "РГ", главаря группы ликвидировали в ходе спецоперации, которая прошла вблизи хутора Глинки Родионово-Несветайского района Ростовской области. Силовики попытались остановить его автомобиль, однако злоумышленник в ответ открыл огонь из автоматического оружия. В результате перестрелки в машине террориста произошел взрыв - от ответного огня сдетонировало неустановленное взрывное устройство. На кадрах оперативной съемки видно, что легковая машина была практически полностью уничтожена силой взрыва и последующим пожаром. С места инцидента сотрудники ФСБ изъяли сгоревший автомат и другие улики. Личность главаря предварительно установлена. По информации РИА Новости, это уроженец Астраханской области.

Также приводятся кадры задержания еще двоих членов террористической группы. Спецназ врывается в квартиру в одной из многоэтажек Ростова-на-Дону. В домовладении обнаружены гранаты, взрывные устройства и детонаторы. По адресу проживания второго подозреваемого силовики изъяли патроны для автомата.

На вопрос: "Откуда эти предметы у вас?", следует ответ одного из задержанных: "Я не знаю".

Центр общественных связей ФСБ информирует, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям: "Приготовление к террористическому акту", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору".