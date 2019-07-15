В Сочи задержали перегруженный в два раза прогулочный катер "Марлин"

В Лазаревском задержали перегруженный прогулочный катер "Марлин". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи. На борту судна находились 23 человека вместо двенадцати разрешенных по судовому билету.

По словам начальника линейного пункта полиции станции Лазаревская Руслана Молочкина, сейчас опрашивают пассажиров, находившихся на переполненном в два раза катере. Специалисты изучают документацию: наличие лицензирования, как судно выходило, откуда отправлялось, имеет ли договор водопользования.

Инспекторы составили административный протокол, а также проверили наличие спасательных жилетов и аптечки. Кроме того, маломерные суда должны быть оснащены средствами пожаротушения.

Для принятия законного решения собранные материалы отправят в следственный комитет на транспорте.

Как сообщил начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат, в Лазаревском районе из-за перегруза также запретят прогулки на судне "Джон Силвер".

Напомним, 5 июля этого года в Джубге Краснодарского края из-за перегруза затонул прогулочный катамаран "Атолл". На борту маломерного судна находились 55 человек вместо разрешенных 12. В результате инцидента две туристки погибли.