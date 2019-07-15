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15.07.2019 08:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Аудиогид познакомит туристов с уходящей в прошлое деревянной Тюменью

Текст: Ольга Ладина
В Тюмени запустили необычный маршрут по памятникам деревянного зодчества. О старинных домах города туристам поведает виртуальный гид. Для этого достаточно установить в мобильном устройстве специальное приложение и встать на "золотую тропу".
Фото: Департамент культуры Тюменской области Фото: Департамент культуры Тюменской области
Фото: Департамент культуры Тюменской области

Инициативная группа под руководством главного хранителя деревянной Тюмени, резчика-реставратора Вадима Шитова несколько дней рисовала путеводную двухкилометровую линию, связавшую старинные особняки. Любой желающий теперь самостоятельно может пройти по этому маршруту, познакомиться с уходящей в прошлое Тюменью, узнать сокрытые в старинной резьбе секреты, а также о людях, которые когда-то жили в этих домах. Работающий на русском и английском языках аудиогид включается самостоятельно, как только приближаешься к объекту, главное - не свернуть с тропы.

Фото: Валентина Пичурина/РГ
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Получивший название "Легенды и символы тюменской резьбы" маршрут пролегает мимо 12 памятников, украшенных уникальными деревянными элементами. Начинается на одной из самых коротких улиц исторического центра Тюмени - Семакова, которая с середины 19 века до 1922 года именовалась Подаруевской в честь известной в городе купеческой семьи. От дома №1. Эта деревянная усадьба была построена как дом причта Знаменской церкви. Здесь жила семья настоятеля и законоучителя женской гимназии, отца Петра Ребрина. Еще не так давно у здания была перспектива съехать в реку, но спасло строительство набережной, и теперь дому падение не грозит. От этого места маршрут далее пролегает по центральной части Тюмени - улицам Дзержинского, Тургенева, Володарского, Семакова, Республики.

Двухкилометровая экскурсия занимает около часа, сообщает департамент культуры Тюменской области. Те, кто уже прошли по "золотой тропе", отмечают, что тур получился необычным и интересным и будет полезен не только гостям города, но и самим тюменцам, которые в суете не обращают внимания на то, что вокруг.

Впрочем, если у вас вдруг не оказалось под рукой телефона, то пройти по маршруту можно и без виртуального гида. Краткая информация об объектах размещена и на стендах возле каждого из зданий.

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