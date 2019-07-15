Екатеринбург пережил "Безумные дни" музыкального фестиваля

Люблю Екатеринбург в середине июля: тысячи людей разного возраста, невзирая на погодные условия, носятся по центру города, держа в руках программки и на бегу обмениваясь впечатлениями. Лица у них при этом не то чтобы безумные, но слегка не от мира сего однозначно. С 12 по 14 июля в городе проходит фестиваль "Безумные дни" (La Folle Journee), в этом году - уже в пятый раз.

Французское название неслучайно, уральский фестиваль - российская версия знаменитого фестиваля классической музыки, придуманного продюсером Рене Мартеном 25 лет назад. По традиции, он начинается зимой, во Франции, затем путешествует по миру, собирая огромные залы: Испания, Япония, Бразилия, Польша. в Россию "Безумные дни" пришли в 2015 году благодаря содействию Свердловской государственной филармонии. Тогда продюсер ставил непременное условие: все концерты должны проходить в одном месте, в залах с хорошей акустикой, как, например, в альма-матер фестиваля - огромном комплексе Дворца конгрессов в Нанте с его двенадцатью залами.

- Мы убеждали Рене, что фестиваль можно сделать на одной улице, - вспоминает директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. - Мы буквально вымеряли, сколько метров от одного зала до другого, даже шаги считали. И Рене дал свое согласие.

И вот теперь благодарные екатеринбуржцы на протяжении трех дней стремглав бегают и в самом деле по одной улице Карла Либкнехта с одной фестивальной площадки на другую - в этом году их было девять, а концертов в афише - 120. Точнее, 121, потому что в этот раз все началось еще в четверг, когда фестивальную публику и гостей города прямо на железнодорожном вокзале вальсами и маршами встречал Любительский духовой оркестр под управлением России Юрия Бучукова. Вокзал как площадка возник не случайно, а потому, что темой нынешнего фестиваля стали путешествия и "музыка странствий".

- "Безумные дни" предоставляют возможность прогуляться по парижскому Монмартру и восхититься пирамидой Хеопса под звуки Египетского концерта Сен-Санса, побывать в средневековых храмах Армении и познать одно из чудес Средиземноморья - корсиканское пение. Или отправиться в кругосветное плавание и узнать каким бывает море у Дебюсси, Римского-Корсакова, Мендельсона, проплыть на корабле Синдбада, и даже отправиться на Марс! - заманивали слушателей организаторы и преуспели. По их подсчетам, фестивальные концерты в этом году посетили более 35 тысяч зрителей. А зафиксированный "личный рекорд" - 20 концертов за три дня.

- Этот фестиваль направлен, в первую очередь, на людей, которые не ходят в концертные залы постоянно. Наша цель - привлечь как можно большее количество новых слушателей, - говорит Александр Колотурский.

В этом году фестиваль впервые вышел за границы Екатеринбурга, дав четыре концерта в Первоуральске. Здесь выступили русская музыкальная группа "Аюшка" и исполнители из Франции: уже известные уральской публике Эммануэль Россфельдер (гитара) и Виктор Вильена (бандонеон), а также впервые принимавшие участие в российском фестивале Фелисьен Брют (аккордеон) и ансамбль корсиканского пения Tavagna.

Все остальное было как всегда: короткие (не больше часа) программы, недорогие (200 рублей) билеты, музыкальные произведения разных эпох и стилей, блестящие исполнители из России, Франции, Португалии, Японии… и сожаление о том, что летние музыкально-безумные дни так коротки.