Екатеринбург пережил "Безумные дни" музыкального фестиваля

Новости

Под Читой в ДТП погибли четыре человека 08:56
Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса штрафовали 18 раз 08:55
Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах 08:53
Жительницу Екатеринбурга заподозрили в хищении 160 млн рублей 08:45
Видео: метровый слой града парализовал движение в Мексике 08:44
В Якутии три человека погибли в ДТП на федеральной трассе 08:43
Ученые назвали оптимальный напиток для поддержания здоровья 08:42
В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме 08:35
До +22 прогреется воздух в столице в понедельник 08:32
Как вовремя снизить высокий риск развития болезни Альцгеймера 07:54
В Бурятии детский лагерь эвакуировали из-за лесного пожара 07:53
Снять наличные на кассах магазинов можно будет по всей России 07:46
Россия защитила титул победителя Лиги наций 07:25
В Магадане решили засудить намывшего слишком много золота мужчину 07:23
Генсек НАТО возложил на Россию ответственность за сохранение ДРСМД 07:18
В Индии два человека погибли из-за поломки аттракциона 06:51
Китай проведет военные учения возле Тайваня 06:09
Пушков объяснил стремление США помешать реализации "Северного потока - 2" 05:10
Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею 04:26
На Сахалине продавец угрожал контролеру контейнером с клубникой 04:06
Корабли Тихоокеанского флота нанесли удар крылатыми ракетами "Москит" 03:56
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне 03:45
В море у северных Курильских островов пропал рыбак 03:18
Миссия Великобритании и Италии выполнит наблюдательный полет над Россией 02:38
Вертолет совершил жесткую посадку в камчатском заповеднике 02:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
15.07.2019 08:54
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Екатеринбург пережил "Безумные дни" музыкального фестиваля

Текст: Екатерина Каспирович
Фото: Татьяна Андреева
Люблю Екатеринбург в середине июля: тысячи людей разного возраста, невзирая на погодные условия, носятся по центру города, держа в руках программки и на бегу обмениваясь впечатлениями. Лица у них при этом не то чтобы безумные, но слегка не от мира сего однозначно. С 12 по 14 июля в городе проходит фестиваль "Безумные дни" (La Folle Journee), в этом году - уже в пятый раз.

Французское название неслучайно, уральский фестиваль - российская версия знаменитого фестиваля классической музыки, придуманного продюсером Рене Мартеном 25 лет назад. По традиции, он начинается зимой, во Франции, затем путешествует по миру, собирая огромные залы: Испания, Япония, Бразилия, Польша. в Россию "Безумные дни" пришли в 2015 году благодаря содействию Свердловской государственной филармонии. Тогда продюсер ставил непременное условие: все концерты должны проходить в одном месте, в залах с хорошей акустикой, как, например, в альма-матер фестиваля - огромном комплексе Дворца конгрессов в Нанте с его двенадцатью залами.

Фото: Татьяна Андреева
Х Венский фестиваль в Екатеринбурге продлится до 27 июля

- Мы убеждали Рене, что фестиваль можно сделать на одной улице, - вспоминает директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. - Мы буквально вымеряли, сколько метров от одного зала до другого, даже шаги считали. И Рене дал свое согласие.

И вот теперь благодарные екатеринбуржцы на протяжении трех дней стремглав бегают и в самом деле по одной улице Карла Либкнехта с одной фестивальной площадки на другую - в этом году их было девять, а концертов в афише - 120. Точнее, 121, потому что в этот раз все началось еще в четверг, когда фестивальную публику и гостей города прямо на железнодорожном вокзале вальсами и маршами встречал Любительский духовой оркестр под управлением России Юрия Бучукова. Вокзал как площадка возник не случайно, а потому, что темой нынешнего фестиваля стали путешествия и "музыка странствий".

- "Безумные дни" предоставляют возможность прогуляться по парижскому Монмартру и восхититься пирамидой Хеопса под звуки Египетского концерта Сен-Санса, побывать в средневековых храмах Армении и познать одно из чудес Средиземноморья - корсиканское пение. Или отправиться в кругосветное плавание и узнать каким бывает море у Дебюсси, Римского-Корсакова, Мендельсона, проплыть на корабле Синдбада, и даже отправиться на Марс! - заманивали слушателей организаторы и преуспели. По их подсчетам, фестивальные концерты в этом году посетили более 35 тысяч зрителей. А зафиксированный "личный рекорд" - 20 концертов за три дня.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Екатеринбургский "Дон Кихот" увел в другую жизнь

- Этот фестиваль направлен, в первую очередь, на людей, которые не ходят в концертные залы постоянно. Наша цель - привлечь как можно большее количество новых слушателей, - говорит Александр Колотурский.

В этом году фестиваль впервые вышел за границы Екатеринбурга, дав четыре концерта в Первоуральске. Здесь выступили русская музыкальная группа "Аюшка" и исполнители из Франции: уже известные уральской публике Эммануэль Россфельдер (гитара) и Виктор Вильена (бандонеон), а также впервые принимавшие участие в российском фестивале Фелисьен Брют (аккордеон) и ансамбль корсиканского пения Tavagna.

Все остальное было как всегда: короткие (не больше часа) программы, недорогие (200 рублей) билеты, музыкальные произведения разных эпох и стилей, блестящие исполнители из России, Франции, Португалии, Японии… и сожаление о том, что летние музыкально-безумные дни так коротки.

Культура Музыка Классика Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Снять наличные на кассах магазинов можно будет по всей России
Пушков объяснил стремление США помешать реализации "Северного потока - 2"
Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею
Два человека погибли при крушении вертолета под Москвой
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции