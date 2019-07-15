80 лет назад скатертью-самобранкой советских застолий стала "Книга о вкусной и здоровой пище"

В июле исполняется 80 лет первому изданию "Книги о вкусной и здоровой пище", призванной совершить революцию на обеденном столе советского человека. Уникальное - и актуальное по сей день - издание вышло по инициативе наркома пищевой промышленности Анастаса Ивановича Микояна (1895-1978).

Кулинарный кодекс

В 1934 году газета "За пищевую индустрию" опубликовала статью Микояна, в которой нарком сформулировал основные идеи советской пищевой политики: "Точно так же, как множество культур огромного многонационального государства сплавлялись воедино для того, чтобы в итоге сформировался новый советский человек, унифицировалась и пища для этого человека". Книга-утопия, вышедшая в июле 1939 года стотысячным тиражом, создавала образ идеальной кухни для самого передового в мире общества.

В книге собраны рецепты повседневных и праздничных блюд, специальное меню для детей и лиц, нуждающихся в лечебном питании. В "Заметках на полях" читатель знакомился с новинками пищевой индустрии Советского Союза: консервы, майонезы, маргарин, кетчуп, натуральные фруктовые и овощные соки. А домашние хозяйки находили массу практических советов на любой случай: как правильно чистить рыбу и склеивать разбитую глиняную посуду, как хранить лимоны и что делать, если лезвие ножа вывалилось из рукоятки.

Разумеется, в первой, главной и единственной поваренной книге СССР проводились безжалостные параллели с дореволюционной эпохой: "В царской России консервы считались деликатесом, их покупали только зажиточные слои городского населения. Значительную часть консервов ввозили из-за границы. В Советской стране построены замечательные консервные заводы и комбинаты, оснащенные новейшей техникой. Они выпускают несколько сот наименований консервов...".

Сначала объемистый том, подготовленный Институтом питания, собирались назвать "Книгой о здоровой и полезной пище". Но Микоян настоял, чтобы в заглавии появилось слово "вкусная". Ему было важно, чтобы советский человек не только потреблял необходимые жиры, белки и углеводы, но и получал удовольствие от еды. Своеобразный "кулинарный кодекс" сопровождал жизнь не одного поколения. Общий тираж нескольких изданий книги составил около 8 миллионов экземпляров!

Фастфуд по-советски и "Советское шампанское"

Страницы книги полны нравоучительных высказываний ее главного идеолога. О том, в частности, что "современная советская женщина должна освободиться от примитивного труда, от обидной тяжелой домашней работы... Когда женщина видит, что за тот час, который она потратила на приготовление пищи дома, она может, работая на фабрике, сделать в десять раз больше и купить на свой заработок все необходимые товары, она старается от домашнего производства пищи отказаться..."

Слова Микояна не расходились с делом. В стране появился первый "фастфуд": сухие завтраки (корнфлекс), супы, каши, кисель в таблетках и кубиках, всевозможные полуфабрикаты, - все то, что Микоян увидел в поездке по США. Консервный комбинат имени наркома только в 1938 году выпустил более 300 тысяч банок консервов из яблок, абрикосов, моркови, свеклы, шпината, горошка и протертых томатов для питания детей.

Не обошел стороной идеолог вкусной и здоровой пищи и алкогольную тему в книге, подчеркнув недопустимость злоупотребления. В 1936 году Наркомпищепрому СССР была передана винодельческая промышленность. И уже на следующий год начался выпуск "Советского шампанского", ставшего непреходящим символом Нового года и яркой приметой времени.

"В виноделии Советский Союз сильно отстал от европейских стран... Шампанское - признак материального благополучия, признак зажиточности. А мы до сих пор производим в год 160 тыс. бутылок на всю страну, в то время как Франция производит до 50 млн. бутылок..." - неутомимо отстаивал свою точку зрения Анастас Иванович. Совнарком и ЦК ВКП(б) специальным постановлением утвердили разработанную Наркомпищепромом СССР программу развития производства "Советского шампанского" из винных материалов "Абрау Дюрсо", Грузии и Крыма.

В 1937 году было выпущено 525 тысяч бутылок искристого вина, через год объем перевалил за миллион. Предполагалось, что в 1942 году потребитель получит 12 миллионов бутылок шампанского. Но к этому сроку стало не до него...

Микояновская котлета

"Дать плохой обед - хуже, чем сшить плохой костюм или сделать плохие ботинки. Плохой обед вредит здоровью рабочего, а иногда отравляет обедающих", - трудно не согласиться и с этим высказыванием наркома Микояна. Но беда в том, что "плохим обедом" стала считаться домашняя пища - пережиток буржуазного прошлого. Поэтому с ней активно боролись посредством общественных столовых и домовых кухонь. А, например, архитекторы-конструктивисты, возводившие новые жилые дома в Иванове и Ярославле, решили проблему радикально: создали квартиры без кухонь.

Если раньше домашнюю котлету готовили по старинке: рубили мясо, замешивали фарш, добавляли приправы, то теперь ее просто покупали в магазинах "Кулинария". Легко, дешево и доступно даже для людей с низким достатком.

"В Москве за последнее время появился новый вид продукции пищевой промышленности - горячая московская котлета. Эти котлеты приготовляются машинным способом на Московском мясокомбинате. Маленькая машина выпускает 1500 котлет в час. Население Москвы сейчас ежедневно потребляет 400 с лишним тысяч готовых котлет", - подводил первые итоги нарком.

Население мгновенно переименовало котлеты в микояновские. Но главным достижением Анастаса Ивановича стало строительство Микояновского мясокомбината, который был сдан 29 декабря 1933 года и послужил прообразом для множества предприятий на территории Союза. Сосиски, котлеты и колбаса стали неотъемлемой частью советского стола - как бы их ни высмеивали в анекдотах и сколько бы ни стояли за ними в бесконечных очередях.

"Книга о вкусной и здоровой пище" пережила свое время - несмотря на технический прогресс. Да, сегодня интернет мгновенно подскажет, как приготовить спаржу, артишок или творожные сырки с тмином. Но когда рассматриваешь рецепты, которыми пользовались наши бабушки, - просыпается не только интерес к прошлому. Но и невероятный аппетит!

ОБЕДЕННОЕ МЕНЮ

"Первое, второе и компот"

Щи из капустной рассады

Язык свежий под белым соусом с изюмом

Компот из свежих яблок и слив

Щи из капустной рассады

Ингредиенты: мясо - 500 г, рассада - 800 г, коренья и лук - 200 г, подсолнечное масло - 2 ст. л.

Рецепт: Сварить мясной бульон. Очищенные коренья и лук нарезать дольками и поджарить в суповой кастрюле на масле. Рассаду очистить от корешков, разрезать на две-три части, промыть, ошпарить в кипятке, откинуть на дуршлаг, облить холодной водой; когда она стечет, переложить рассаду в кастрюлю с поджаренными кореньями и залить кипящим бульоном. Одновременно положить лавровый лист, перец, соль и варить 25-30 мин. Щи из рассады подают на стол со сметаной и мясом и посыпают укропом или зеленью петрушки. В щи перед окончанием варки можно положить мучную заправку (1-2 ст. л. муки).

Язык свежий под белым соусом с изюмом

Ингредиенты: свежий бычий язык - 1 шт., морковь - 1 шт., петрушка, головка лука, изюм - 100 г, подсолнечное масло - 2 ст. л., мука - 1 ст. л.

Рецепт: Хорошо вымытый свежий язык положить в кастрюлю, добавить очищенные, вымытые и разрезанные коренья, лук и соль. Залить горячей водой и поставить на огонь варить в течение 2-3 часов. После варки язык очистить. На бульоне, полученном при варке языка, приготовить соус. Для этого столовую ложку муки слегка поджарить с таким же количеством масла, развести в 1[1]-4 стакане процеженного бульона, вскипятить, добавить перебранный, вымытый изюм и проварить 5-10 минут, после чего снять с огня, посолить, прибавить лимонный сок, кусочек масла и перемешать.

При подаче язык нарезать тонкими ломтиками, уложить на блюдо, полить язык приготовленным соусом.

Компот из свежих яблок и слив

Ингредиенты: яблоки - 300 г, сливы - 200 г, сахар - 1-4 стакана

Рецепт: В кастрюлю всыпать сахар, залить 2 стаканами горячей воды, размешать, положить очищенные и нарезанные яблоки и варить при медленном кипении 10 мин., пока они не станут мягкими. В кипящий компот добавить сливы, промытые и очищенные от косточек, снова вскипятить и охладить.