Россияне отправили 5,5 тысячи посылок пострадавшим в Иркутскую область

За неделю с начала гуманитарной акции, организованной "Почтой России" и "Общественным телевидением России", было отправлено более 30 тонн посылок в адрес пострадавших от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба почтового предприятия.

В числе регионов, жители которых отправили наибольшее количество посылок, Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Челябинская, Ивановская и Тверская области, Татарстан. В посылках направляют в первую очередь средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты питания.

"Почта России" бесплатно доставляет гуманитарную помощь пострадавшим от разрушительного наводнения в Иркутской области.

К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло), моющие и дезинфицирующие средства, постельное белье, одежда и обувь, полотенца, подушки, одеяла, мобильные телефоны, нескоропортящиеся продукты питания.

Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления: Иркутское отделение Российского Красного Креста, 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А. На посылке необходимо указать "Гуманитарная помощь".

Отправителю выдается чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте "Почты России" или в мобильном приложении можно отследить доставку гуманитарного груза.