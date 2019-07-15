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15.07.2019 11:53
Рубрика: Экономика

Россияне отправили 5,5 тысячи посылок пострадавшим в Иркутскую область

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Анна Москвитина/ТАСС Фото: Анна Москвитина/ТАСС
Фото: Анна Москвитина/ТАСС

За неделю с начала гуманитарной акции, организованной "Почтой России" и "Общественным телевидением России", было отправлено более 30 тонн посылок в адрес пострадавших от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба почтового предприятия.

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В числе регионов, жители которых отправили наибольшее количество посылок, Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Челябинская, Ивановская и Тверская области, Татарстан. В посылках направляют в первую очередь средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты питания.

"Почта России" бесплатно доставляет гуманитарную помощь пострадавшим от разрушительного наводнения в Иркутской области.

К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло), моющие и дезинфицирующие средства, постельное белье, одежда и обувь, полотенца, подушки, одеяла, мобильные телефоны, нескоропортящиеся продукты питания.

Фото: iStock
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Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления: Иркутское отделение Российского Красного Креста, 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А. На посылке необходимо указать "Гуманитарная помощь".

Отправителю выдается чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте "Почты России" или в мобильном приложении можно отследить доставку гуманитарного груза.

Экономика Отрасли Экономика Отрасли Связь Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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