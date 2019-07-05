Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 22

Увеличилось число жертв паводка в Иркутской области. "Уже 22 погибших", - цитирует ТАСС вице-премьера Виталия Мутко, который находится сейчас в регионе с рабочим визитом.

Зампред правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития прибыл в затопленный регион накануне.

Вчера же начали выплачивать помощь семьям погибших людей. Средства переведены четырем семьям, три из них проживают в Нижнеудинском районе, одна - в Тулуне.

"В шести районах области пострадало 103 населенных пункта, 10 тысяч жилых домов, в которых проживает 32 тысячи человек. Предварительная сумма ущерба составляет 29 миллиардов рублей", - передает официальный портал региональных органов власти.

Три с половиной тысячи домов разрушены полностью и восстановлению не подлежат. Вероятно, эта цифра увеличится: многие здания еще предстоит обследовать (их владельцам предложат несколько вариантов получения нового жилья). Из федерального и регионального бюджетов пострадавшим выделили 980 миллионов рублей.

"Мы разговаривали с пострадавшими. Они хотят остаться в этих местах, многие здесь родились, они хотят, чтобы у них появился свой домик. Наша задача - построить дома для них только в тех местах, которые не имеют угрозы для подтопления", - подчеркнул Виталий Мутко.