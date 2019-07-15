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Рубрика: Спорт

Российские синхронисты завоевали "золото" в миксте на ЧМ в Кванджу

Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев. Фото: AP Photo/Mark Baker Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев. Фото: AP Photo/Mark Baker
Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев. Фото: AP Photo/Mark Baker

Синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев стали первыми в технической программе на соревнованиях технических дуэтов чемпионата мира в Южной Корее.

Российские ватерполистки стартовали на ЧМ в Кванджу с победы

Россияне исполнили программу "Танго", за которую получили 92,0749 балла, сообщает ТАСС. Второе место занял итальянский дуэт (90,8511), вслед за ними расположилась японская пара (88,5113).

Накануне на "золотой" пьедестал поднялись Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, завоевавшие вторую медаль высшей пробы для российской сборной на соревнованиях в Кванджу.

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