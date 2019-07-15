Российские синхронисты завоевали "золото" в миксте на ЧМ в Кванджу

Синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев стали первыми в технической программе на соревнованиях технических дуэтов чемпионата мира в Южной Корее.

Россияне исполнили программу "Танго", за которую получили 92,0749 балла, сообщает ТАСС. Второе место занял итальянский дуэт (90,8511), вслед за ними расположилась японская пара (88,5113).

Накануне на "золотой" пьедестал поднялись Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, завоевавшие вторую медаль высшей пробы для российской сборной на соревнованиях в Кванджу.