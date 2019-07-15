Секретарь Леонтьева прокомментировала очередной "уход" певца со сцены

Пресс-секретарь советского, российского певца и актера Валерия Леонтьева Татьяна Федоткина категорически опровергла растиражированную накануне СМИ информацию о том, что артист завершил карьеру.

Напомним: в минувшие выходные пресса начала настаивать, что выступление семидесятилетнего певца на фестивале "Славянский базар" в Витебске было последним и "прощальным".

Как пояснила представитель артиста РИА Новости, это не так - концерты у Леонтьева расписаны до декабря.

"Никакие концерты не отменяются. Наоборот, в сентябре добавились еще шесть - в Крыму, хотя изначально Валерий Яковлевич их не планировал", - заметила Федоткина.

Напомним, что в прошлом году Леонтьев уже "уходил" со сцены. Что оказалось, как выяснилось далее, "фигурой речи".

Кроме того, сообщалось о проблемах со здоровьем певца.