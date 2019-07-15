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15.07.2019,  
14:00
Текст:  Майя Бирюкова

Три советских истребителя вошли в список самых быстрых боевых самолетов

Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов на сегодня. Из пяти пунктов рейтинга три заняли российские истребители.

Первым в списке значится беспилотный космический корабль Boeing X-37. Начиная с 2010 года он провел пять официальных космических полетов, выполняя различные миссии. Самолет входит в атмосферу Земли из космоса со средней скоростью, в 16 раз превышающую звуковую.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
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Cтоит отметить, что авторы списка за уши вытянули эту машину на первое место, так как X-37, в отличие от других участников рейтинга, не является серийным боевым самолетом.

Самым быстрым истребителем, находящимся в эксплуатации, портал назвал советский МиГ-25. Крейсерская скорость перехватчика достигает 2,8 Маха, но его можно разогнать свыше 3,2 Маха. "Неплохо для самолета, впервые взлетевшего в 1964 году", - резюмирует автор публикации.

Третьим в списке идет американский истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle, совершивший свой первый полет в конце 1986 года. Он способен достигать максимальной скорости в 2,5 Маха, наносить точечные ракетно-бомбовые удары, а крейсерская скорость составляет 917 км/ч.

Четвертый в списке - советский и российский истребитель-перехватчик МиГ-31, первый полет которого произошел в сентябре 1975 года. На малой высоте его максимальная допустимая скорость составляет 1500 км/ч, на большой - 3400 км/ч, крейсерская сверхзвуковая - 2500 км/ч (2,35 Маха).

Замыкает рейтинг тяжелый истребитель четвертого поколения Су-27, его первый полет был в мае 1977 года, а в эксплуатации он находится с 1985 года. Максимальная скорость на высоте 11 000 километров составляет 2500 км/ч. Кстати, в арсенале ВВС США есть четыре самолета Су-27, которые используются для обучения пилотов.

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