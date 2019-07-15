Ученые предложили насекомых в качестве полезной замены мясу

Насекомые могут заменить мясо в рационе человека к 2050 году. Ученые выяснили, что они полезнее апельсинового сока и оливкового масла - в цикадах, бабочках и гусеницах антиоксидантов в два раза больше, чем в этих продуктах.

Ученые из итальянского Университета Терамо выяснили, что муравьи, кузнечики и шелкопряды могут стать полезной альтернативой мясу - они являются отличным источником белка, полиненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки. В ходе исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Nutrition, исследователям также удалось обнаружить содержание большого количества антиоксидантов у некоторых видов членистоногих. Так, например, в водорастворимых экстрактах кузнечиков, шелкопряда и сверчков их количество в два раза превышает количество этих же веществ в апельсиновом соке. А употребление в пищу мучного червя и вовсе позволяет снизить количество химических процессов, производящих свободные радикалы - предполагается, что именно они повышают риск возникновения рака.

Исследователи предполагают, что насекомые могут стать более полезной и экологичной альтернативой мясу. По данным журнала, на животноводство приходится 14,5 процентов от общего количества выбросов парниковых газов в атмосферу. В свою очередь насекомые, по сравнению со скотом, требуют намного меньше воды, земли и корма для развития своего жизненного цикла. В условиях активного прироста населения такая альтернатива мясу позволит сохранить сельскохозяйственные ресурсы и, как следствие, прокормить 9 миллиардов населения, ожидаемые к 2050 году.

Как отмечают исследователи в своей научной статье, на данный момент уже 2 миллиарда человек - четверть населения Земли - употребляют в пищу насекомых. Самым популярным блюдом являются жуки - 31 процент от общего объема потребления. После них идут африканские гусеницы и пчелы, осы и муравьи - 18 и 14 процентов соответственно. Однако в большинстве западных стран подобная практика в основном вызывает отвращение - в первую очередь, из-за внешнего вида беспозвоночных членистоногих. Как отметил руководитель исследования профессор Мауро Серафини в интервью, для того, чтобы прийти к энтомофагии, им просто требуется немного больше поддержки.

- В будущем мы могли бы также адаптировать режим питания под выращивание насекомых, чтобы увеличить содержание антиоксидантов для потребления животными или людьми, - предположил он.

Меж тем, насекомые уже активно просачиваются в меню европейцев. Так, в прошлом году крупная британская торговая сеть начала продавать жареных кузнечиков со вкусом барбекю. Необычный "перекус" появился на полках 250 магазинов. А ранее в Швейцарии посетителям супермаркетов предложили попробовать котлеты и тефтели с 30 процентным содержанием мяса мучного червя. Инициаторы подобных кампаний также обращают особое внимание на то, что продукты из насекомых содержат много питательных веществ и значительно экономят ресурсы планеты - ведь только одного белка к 2050 году человеку потребуется дополнительные 265 миллионов тонн.