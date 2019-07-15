В Германии объяснили тяжелое дыхание Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель тяжело дышала на встрече с журналистами в Париже потому, что до того ей пришлось быстро подниматься по лестнице. Об этом в понедельник, 15 июля, рассказал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. Его слова приводит немецкое издание Rheinische Post.

"Тут нет ничего особенного и никаких поводов для спекуляций", - заверил официальный представитель.

Лидер ФРГ выступила ранее в понедельник перед журналистами в Париже с кратким заявлением касательно участия в мероприятии по случаю Дня Бастилии - национального праздника во Франции. При этом многие из собравшихся отметили, что Меркель тяжело дышит. Учитывая неоднократные приступы дрожи у канцлера в последнее время, состояние ее здоровья привлекает пристальное внимание.