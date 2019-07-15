В Госдуме оценили продление Украиной эмбарго на товары из РФ

В Госдуме прокомментировали продление Украиной действия запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.

Ранее правительство республики продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из РФ.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT усомнился, что это решение нового руководства.

- Владимир Зеленский на данный момент даже не может снять министров, - напомнил он. - Сегодня все решает старый парламент и премьер-министр.

- У нас терпения хватает, мы подождем еще какое-то время, - сказал Калашников.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек в комментарии РИА Новости сделал вывод, что чуда после победы Владимира Зеленского на президентских выборах не произошло.

- Россия и Украина уже пять лет живут фактически с разорванными экономическими связями, - напомнил он. - И если ожидали чуда после победы Зеленского, то надежды не оправдались.