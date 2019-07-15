В Госдуме оценили заявления об ответственности РФ за свертывание ДРСМД

В Госдуме прокомментировали заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия понесет полную ответственность в случае свертывания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

На самом деле, ответственность за сохранение ДРСМД несут США, которые в одностороннем порядке разорвали соглашение. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

- Руководство НАТО лукавит, обвиняя Россию в разрушении ДРСМД и прикрывая тем самым запланированное ранее увеличение военного арсенала в Европе, - заявил парламентарий журналистам.

Он подчеркнул, что США разорвали договор при полном отсутствии фактов и доказательств вины России. А ведь это важнейшее соглашение, сдерживающее гонку вооружений, отметил он.

Железняк напомнил, что Россия предлагала американской стороне прямой диалог для сохранения безопасности.

- Мы продолжаем предлагать США открытое обсуждение вопроса, несмотря на вынужденное прекращение выполнения наших обязательств по данному Договору вслед за демаршем США, - сказал депутат.