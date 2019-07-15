Видео: метровый слой града парализовал движение в Мексике

Июньские холода в Москве, летний снег в Сургуте, внезапный ливень взабывшей, что такое осадки, Сахаре - кого теперь этим удивишь? Наверно, только неизбалованных снегом мексиканцев.

Но теперь и на их улицу пришел праздник - выпал град, причем сразу вековая норма. Улицы Гвадалахары в центральной части страны покрыло слоем толщиной в метр-полтора.

Для малышни - радость, диковинка и бесплатные аттракционы, а для водителей, незнакомых со словосочетанием "зимняя резина" - шок и трепет, пробки и риск столкновения.

Для расчистки улиц пришлось даже привлекать армию и муниципальную гвардию. Данных об обморожениях или масштабных ДТП, как ни странно, нет.