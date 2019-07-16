Алла Шишкина: Под нашу программу "Кадриль" все пританцовывают

После выступления с технической программой "Кадриль" Шишкина рассказала, почему не смогла усидеть дома.

Алла, каково снова почувствовать себя спортсменкой?

Алла Шишкина: До чемпионата мира я уже побывала на двух этапах Кубка мира и на Кубке Европы, на котором мы с девчонками завоевали олимпийскую лицензию в Токио. Поэтому не могу назвать выступление на чемпионате мира дебютом. Конечно, статус соревнований повыше. Но поверьте, после двух Олимпиад и четырех чемпионатов мира к каждому соревнованию готовлюсь одинаково серьезно.

Почему решили вернуться?

Алла Шишкина: Я люблю синхронное плавание. Мне не хватало адреналина, команды рядом, сплоченной работы. Знаете, порой наши тренеры на нас ругаются. И даже этого мне не хватало.

Сколько вы отдыхали и сколько потребовалось времени, чтобы прийти в форму?

Алла Шишкина: Год я вообще ничего не делала. Просто дома лежала. Ни в зал, ни в бассейн не ходила. Потом за полгода до возвращения в сборную я занималась со своим тренером Натальей Игоревной Чижовой. Потом с нового сезона - с октября - вернулась в команду. Получается, полтора года полноценно отдыхала, полгода входила в форму.

По той жизни с фотосессиями, походами на светские мероприятия не скучаете?

Алла Шишкина: Нет. Это то, что может быть в твоей жизни всегда, а спортивная карьера она очень скоротечна, к сожалению.

Перед выступлением с программой "Кадриль" вы написали в Instagram: "будем кадрить". Как думаете, закадрили?

Алла Шишкина: Наших болельщиков точно. Они довольны. Программа очень заводная. Видела, что и местные волонтеры, которые дежурят в раздевалке, как только включается наша музыка, начинают пританцовывать. Вообще я так понимаю, корейцы любят русские мотивы.