Анна Кузнецова: Нам нужно хорошее детское и молодежное кино

Детский омбудсмен Анна Кузнецова приветствует создание Ассоциации по развитию детского и молодежного кино, учрежденной "Союзмультфильмом". По ее словам, запрос на качественные отечественные детские фильмы сегодня высок.

- Сейчас есть колоссальный запрос на отечественные фильмы, качественные, красивые, с ориентировкой на созидательные ценности, с глубоким нравственным началом, где есть примеры для подражания - в преодолении себя, в творческом развитии, в силе духа, - цитируются слова уполномоченного по правам ребенка на ее сайте. - Дети в таких фильмах должны находить ответы на свои вопросы, ориентиры для счастливой жизни, не только успешной в экономическом плане.

По ее словам, говоря о семейных ценностях, мы обычно сводим разговор к экономическим мерам по поддержке семьи, но важно помнить и о том, какие поколения у нас вырастают, и какие ценности им прививаются.

Детский омбудсмен надеется, что выделенный Минкультуры в этом году один миллиард рублей на производство отечественных семейных и детских фильмов "будет потрачен достойно".

15 июля "Союзмультфильм" учредил Ассоциацию по развитию детского и молодежного кино и назначил ее президентом Алексея Покровского. По его словам, уже разрабатывается несколько проектов интересного детского и молодежного кино с позитивным контентом.