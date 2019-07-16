Антон Мегердичев приступил к съемкам "Сердца пармы"

Алексей Иванов - самый экранизируемый российский писатель на сегодняшний день. И так совпало, что в один день появились новости о поддержке экранизации его романа "Общага-на-Крови" фондом Романа Абрамовича "Кинопрайм" и о начале съемок одного из самых амбициозных и интригующих проектов российского кино - полнометражного фильма "Сердце пармы". Лента снимается по одноименному роману Алексея Иванова.

Режиссер Антон Мегердичев, в последнее время более всего известный по ленте "Движение вверх", приступил к съемкам "Сердца пармы" два дня назад. Картина, как и книга, расскажет драматическую историю, в центре которой противостояние двух миров: Великого Московского княжества и уральской пармы, древней пермской земли, населенной язычниками. Здесь столкнутся герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. В центре конфликта цивилизаций - судьба русского князя Михаила (в этой роли - Александр Кузнецов), который полюбил юную Тиче (Елена Ербакова), ведьму-ламию, способную принимать облик рыси. Страсть к язычнице и верность запретной любви, поход на вогулов, кровопролитные сражения и недолгий мир, битва между Московией и пармой - герою выпадут испытания, в которых расстаться с жизнью не так страшно, как совершить предательство.

В фильме также снимались Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Владимир Епифанцев, Елена Панова, Валентин Цзин, Александр Горбатов, Роза Хайруллина, Илья Малаков и другие. Авторы сценария: Сергей Бодров и Илья Тилькин. Оператор-постановщик Сергей Астахов R.G.C. Продюсеры картины: Игорь Толстунов, Антон Златопольский, Влад Ряшин, Дарья Лаврова. "Сердце пармы" - это совместный проект компаний Star Media, "Профит" и телеканала "Россия", который снимается при поддержке Фонда кино. Релиз фильма назначен на 2020 год.

Съемки фильма "Сердце пармы" пройдут на территории Пермского края и в Подмосковье. На берегах рек Усьвы и Вишеры отстроены уникальные декорации: деревянные города, крепости, дома на сваях. "Сердце пармы" обещает стать одним из самых сложнопостановочных проектов российского кино: в фильме запланированы масштабные батальные сцены, спецэффекты, тщательно разработаны детали костюмов, реквизит и вооружения: от техники боя до боевых лосей.