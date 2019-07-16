Фонд Абрамовича поддержит экранизацию романа "Общага-на-Крови"

Новости

Лукашенко наградил орденом Почета губернатора Приморского края 12:30
Подарок от Ротару пополнил копилку "Славянского базара в Витебске" 12:26
В Госдуме оценили выводы ФРГ о готовящемся Россией "ударе" 12:24
Подозреваемого во взятке судью привлекут к уголовной ответственности 12:18
Ученые рассказали, в каком месте на теле жир безопаснее для здоровья 12:12
В Иркутской области из-за паводка госпитализировали 725 человек 12:11
Три косатки из "китовой тюрьмы" выпущены на свободу 12:06
В Поморье добыли уникальный лимонный алмаз 12:00
В мире есть Tesla Model S почти с миллионным пробегом 12:00
В Петербурге на реке Новой спасли выводок утят 11:54
Андрей Воробьев представил нового прокурора Подмосковья 11:50
На Кубани в ДТП с легковушкой и фурой погибли два человека 11:49
Социальное такси в Москве поедет быстрее 11:48
В Петербурге свидетельства о рождении будут выдавать в роддомах 11:43
В подмосковном лесу нашли останки младенца 11:40
В Казани пройдет киберспортивный турнир по FIFA 11:32
Похитившая 160 млн рублей свердловчанка скрылась за границей 11:31
В Крыму Турчинову поставили диагноз после заявления о Керченском мосте 11:25
Град размером с перепелиное яйцо выпал в Пермском крае 11:23
"Промышленный" поезд запустили на Кольцевой линии московского метро 11:22
В Башкирии отказавшая в помощи больному фельдшер уволилась 11:22
Месси устроил себе романтический отдых на Карибах 11:06
Стало известно, каких животных любят выкидывать москвичи 11:05
У итальянских фашистов нашли ракету "воздух-воздух" 11:04
Видео: в погоне за лайками австралиец случайно сжег свою машину 11:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
16.07.2019 12:23
Рубрика: Культура

Фонд Абрамовича поддержит экранизацию романа "Общага-на-Крови"

Текст: Сусанна Альперина
Негосударственный Фонд поддержки кино "Кинопрайм" Романа Абрамовича обнародовал список первых проектов, которым планирует оказать финансовую помощь. В него вошли три дебюта, что в плане государственной кинополитики весьма актуально. Три названных фильма - это "Китобой", "Молоко птицы" и "Тенерифе" (рабочее название проекта - "Общага").

Буквально вчера в новостях появилась информация о том, что съемочная группа разбила "тарелку" и приступила к работе над экранизацией романа Алексея Иванова "Общага-на-Крови". Этим фильмом, действие которого происходит в 1984 году, дебютирует в режиссуре оператор Роман Васьянов. Его работы хорошо знакомы зрителю. Это фильмы "Стиляги", "Ярость", "Отряд самоубийц" и другие. Лента носит рабочее название "Общага", но в итоге будет называться "Тенерифе". Работает над ней киностудия "Метрафилмс". К продюсерам Артему Васильеву и Андрею Савельеву присоединился Игорь Мишин.

Фото: Кинофестиваль "Балтийские дебюты"
Ренат Давлетьяров: Я горжусь тем, как приняли картину в Донбассе

Второй проект, который поддержит "Кинопрайм", называется "Молоко птицы". Только что он получил главный приз в секции Work in Progress на деловой площадке фестиваля в Карловых Варах, о чем писала "РГ". Производитель - кинокомпания "Коктебель", продюсер - Роман Борисевич. В картине рассказана история шестнадцатилетнего жителя Приднестровья Андриана, который за пять дней до Пасхи решает сбежать из родной деревни в Европу. Но все пошло не по плану, дорога оборачивается метафорическим путешествием юноши к самому себе. Автором сценария и режиссером фильма стал выпускник киношколы "Свободное кино" Евгений Марьян. Мать героя сыграла Елена Лядова, главного антагониста - румынский актер Валерий Андриута, известный по фильмам каннского лауреата Кристиана Мунджиу.

Лента "Китобой" производится киностудией "РОК", продюсеры: Алексей Учитель и Кира Саксаганская. Она рассказывает о пятнадцатилетнем чукотском охотнике Алексее, который знакомится с американкой в интернете и влюбляется в нее. Алексей решает отправиться к ней через Берингов пролив. Режиссер фильма выпускник ВГИКа Филипп Юрьев. Он снимает картину по собственному сценарию. Сюжет по описанию похож на историю, рассказанную в фильме "Sheena 667" Григория Добрыгина.

"Все три отобранных экспертным советом фильма, касаясь общечеловеческих проблем и смыслов, в первую очередь рассказывают о жизни и проблемах молодых людей", - рассказал председатель экспертного совета фонда "Кинопрайм" сценарист и режиссер Павел Чухрай.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Александр Петров не будет сниматься в "Полицейском с Рублевки-2"

Он также подчеркнул, что никакой изначальной договоренности поддерживать исключительно дебюты не было, но именно эти три проекта вызвали самый большой интерес членов экспертного совета.

Напомним, что на первой встрече директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев говорил о том, что его организация поддержит картину "Фея" Анны Меликян. Назывались в кулуарах имена и других проектов, которыми заинтересовался Фонд Абрамовича, но в релизе ничего об этом не сказано. А учитывая то, что Роман Абрамович поддержит новый фестиваль дебютов в Санкт-Петербурге, возглавил который Александр Роднянский (пройдет 26-28 июля на площадке Новой Голландии), объявление фонда "Кинопрайм" о поддержке дебютантов приобретает еще большее значение.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
В Крыму Турчинову поставили диагноз после заявления о Керченском мосте
Более полудюжины государств проявили интерес к С-400
"Северный поток" остановят на плановое техобслуживание до конца июля
Украинские военные по ошибке уничтожили собственные позиции на Донбассе