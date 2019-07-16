Фонд Абрамовича поддержит экранизацию романа "Общага-на-Крови"

Негосударственный Фонд поддержки кино "Кинопрайм" Романа Абрамовича обнародовал список первых проектов, которым планирует оказать финансовую помощь. В него вошли три дебюта, что в плане государственной кинополитики весьма актуально. Три названных фильма - это "Китобой", "Молоко птицы" и "Тенерифе" (рабочее название проекта - "Общага").

Буквально вчера в новостях появилась информация о том, что съемочная группа разбила "тарелку" и приступила к работе над экранизацией романа Алексея Иванова "Общага-на-Крови". Этим фильмом, действие которого происходит в 1984 году, дебютирует в режиссуре оператор Роман Васьянов. Его работы хорошо знакомы зрителю. Это фильмы "Стиляги", "Ярость", "Отряд самоубийц" и другие. Лента носит рабочее название "Общага", но в итоге будет называться "Тенерифе". Работает над ней киностудия "Метрафилмс". К продюсерам Артему Васильеву и Андрею Савельеву присоединился Игорь Мишин.

Второй проект, который поддержит "Кинопрайм", называется "Молоко птицы". Только что он получил главный приз в секции Work in Progress на деловой площадке фестиваля в Карловых Варах, о чем писала "РГ". Производитель - кинокомпания "Коктебель", продюсер - Роман Борисевич. В картине рассказана история шестнадцатилетнего жителя Приднестровья Андриана, который за пять дней до Пасхи решает сбежать из родной деревни в Европу. Но все пошло не по плану, дорога оборачивается метафорическим путешествием юноши к самому себе. Автором сценария и режиссером фильма стал выпускник киношколы "Свободное кино" Евгений Марьян. Мать героя сыграла Елена Лядова, главного антагониста - румынский актер Валерий Андриута, известный по фильмам каннского лауреата Кристиана Мунджиу.

Лента "Китобой" производится киностудией "РОК", продюсеры: Алексей Учитель и Кира Саксаганская. Она рассказывает о пятнадцатилетнем чукотском охотнике Алексее, который знакомится с американкой в интернете и влюбляется в нее. Алексей решает отправиться к ней через Берингов пролив. Режиссер фильма выпускник ВГИКа Филипп Юрьев. Он снимает картину по собственному сценарию. Сюжет по описанию похож на историю, рассказанную в фильме "Sheena 667" Григория Добрыгина.

"Все три отобранных экспертным советом фильма, касаясь общечеловеческих проблем и смыслов, в первую очередь рассказывают о жизни и проблемах молодых людей", - рассказал председатель экспертного совета фонда "Кинопрайм" сценарист и режиссер Павел Чухрай.

Он также подчеркнул, что никакой изначальной договоренности поддерживать исключительно дебюты не было, но именно эти три проекта вызвали самый большой интерес членов экспертного совета.

Напомним, что на первой встрече директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев говорил о том, что его организация поддержит картину "Фея" Анны Меликян. Назывались в кулуарах имена и других проектов, которыми заинтересовался Фонд Абрамовича, но в релизе ничего об этом не сказано. А учитывая то, что Роман Абрамович поддержит новый фестиваль дебютов в Санкт-Петербурге, возглавил который Александр Роднянский (пройдет 26-28 июля на площадке Новой Голландии), объявление фонда "Кинопрайм" о поддержке дебютантов приобретает еще большее значение.