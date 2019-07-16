АвтоВАЗ рассказал о новом поколении Lada Granta с вариатором

Российский автогигант прокомментировал информацию о том, что следующее поколение Lada Granta получит вариатор.

По словам представителя АвтоВАЗа Стаса Березия, у компании есть десятки различных разработок. Все они развиваются, видоизменяются, поэтому сейчас нельзя сказать, какими они будут в итоге.

"Какой там мотор, какие опции, какой дизайн и даже как машина будет называться - все это еще 100 раз будет меняться и уточняться", - рассказал Березий в очередном выпуске программе "В самом деле".

Впрочем, данные СМИ относительно нового вариатора он не опроверг.

"С новостью про автоматическую трансмиссию все очень и очень похоже на правду", - добавил он.

По словам Березия, ничего удивительного в этом нет, россияне все чаще выбирают автомобили с АКПП - сегодня доля таких машин достигает 59%.

Напомним, для актуальной генерации Lada Granta доступны 87-сильный 8-клапанник (МКП), 98-сильный двигатель 1.6 литра (АКП Jatco) и 106-сильный мотор (МКП, АМТ).

Семейство модели представлено седаном, лифтбеком, хэтчбеком, универсалом. У последнего есть версия Granta Cross с увеличенным клиренсом и уникальными комплектациями. Продажи вседорожной Granta начались 12 июня 2019 года - автомобиль можно приобрести от 554 900 рублей.

Lada Granta стала самой популярной машиной в России в июне - ее реализация составила 11 609 автомобилей (+26,4%).