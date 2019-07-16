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16.07.2019 11:25
Рубрика: Спорт

"Барселона" сделала предложение "ПСЖ" по трансферу Неймара

Текст: Максим Домчев
"Барселона" официально обратилась к владельцам "ПСЖ" с предложением по приобретению бразильского нападающего Неймара, который не намерен продолжать выступать за парижан. Об этом сообщило испанское издание AS.

Стартовое предложение "Барсы" таково: 40 млн евро, а также два футболиста - Дембеле и Коутиньо. Издание, впрочем, сомневается, что боссы "ПСЖ" примут этот вариант. Владелец парижского клуба шейх Аль-Хелайфи намерен вернуть выплаченные за игрока 222 млн евро и потраченную сумму на зарплату игроку.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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С живыми деньгами у "Барселоны" сейчас есть проблемы, особенно учитывая выплаченные отступные за Антуана Гризманна в размере 120 млн евро.

По данным испанских СМИ, "ПСЖ" не примет предложение "Барселоны", рассчитывая выручить как можно больше живых денег. Но боссы каталонского клуба верят, что им все же удастся убедить своих визави и в скором времени вернуть Неймара в клуб.

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