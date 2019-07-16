Главой Еврокомиссии избрана министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен

Новости

В Петербурге может появиться "арктический" кластер 21:03
Росстат отчитался о резком ускорении роста промпроизводства 20:58
Американские конгрессмены оценили заявления Трампа как расистские 20:30
В Коми три человека погибли при пожаре в частном доме 20:16
Анна Кузнецова: Нам нужно хорошее детское и молодежное кино 20:01
"Роскосмос" сообщил, почему "Протон-М" задержался на старте 19:59
На митинг оппозиции на Трубной площади пришло 15 человек 19:58
Турецкие отели снизили цены для россиян 19:48
Начальник новгородского ГИБДД задержан за взятку 19:26
Вице-премьер Италии заявил о покушении на него, готовившемся украинцами 19:24
Мосгоризбирком: все жалобы кандидатов в депутаты МГД отработаны 19:08
В Краснодарском крае открылся форум "Казачье единство-2019" 19:02
В Москве ребенок пострадал в результате наезда велосипедиста 18:47
В Германии предложили в два раза сократить число больниц 18:43
В Колпине открыто производство могилевских лифтов 18:36
Кристин Лагард уходит с поста главы МВФ 18:34
В Архангельске поддержали малый бизнес по сносу ветхого жилья 18:34
Налоговая служба опровергла сбой в системе ЗАГС 18:32
Netflix вырезал из сериала "13 причин почему" шокирующую сцену 18:29
Капитан российской яхты погиб в Хорватии, упав в море 18:25
Россельхознадзор выявил оформление документов на просроченные продукты 18:22
Композитор Игорь Извеков найден мертвым при странных обстоятельствах 18:16
В Госдуме рассказали об ожиданиях от консультаций РФ и США в Женеве 18:16
Вышел новый трейлер фанатского полнометражного фильма по "Ведьмаку" 18:09
Toyota против Илона Маска: японцы готовят свою лунную программу 18:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
16.07.2019 21:01
Рубрика: В мире

Главой Еврокомиссии избрана министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен

Текст: Екатерина Забродина
Депутаты Европарламента на сессии в Страсбурге утвердили кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен, до сих пор занимавшей должность министра обороны Германии, во главе Европейской комиссии. До последнего 60-летнюю фон дер Ляйен, несмотря на ее политические амбиции, не рассматривали в качестве очевидного кандидата
Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Vincent Kessler Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Vincent Kessler
Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Vincent Kessler

Пять лет назад госпожа фон дер Ляйен, представляющая у себя в стране правящий Христианско-демократический союз, стала первой в Германии женщиной - министром обороны, а теперь представительница ФРГ получила один из ключевых постов в ЕС. Напомним, что с ноября 2014 года председателем Еврокомиссии выступал люксембуржец Жан-Клод Юнкер.

Фото: AP
Турция пожертвовала отношениями с Евросоюзом из принципа

По итогам закрытого голосования представительница ФРГ набрала необходимую поддержку - 383 голоса. До последнего 60-летнюю фон дер Ляйен, несмотря на ее политические амбиции, не рассматривали в качестве очевидного кандидата. Ее кандидатура была с большим трудом согласована на последнем, внеочередном, саммите Евросоюза 2 июля после трехдневных переговоров. Изначально ставка делалась на кого-то из так называемых "главных кандидатов", традиционно выдвигаемых от ведущей наднациональной политической силы по итогам выборов в Европарламент и прошедших отбор в ходе своего рода внутренних "праймериз". Однако многие эксперты называли эту систему устаревшей. В конце концов, ни один из возможных претендентов, в том числе считавшийся фаворитом немец Манфред Вебер, возглавляющий списки Европейской народной партии, выдвинут действительно не был. Впрочем, критики кандидатуры фон дер Ляйен, со своей стороны, настаивали, что альтернативное номинирование руководителей ЕС в ходе закрытых внутренних консультаций является слишком кулуарным и непрозрачным.

В результате на пост нового главы Европейского Совета (с 2014 года два срока подряд его занимает бывший глава правительства Польши Дональд Туск) был выдвинут премьер Бельгии Шарль Мишель, в качестве шефа европейской дипломатии итальянку Федерику Могерини, как ожидается, сменит министр иностранных дел Испании Жозеп Борель. Кресло главы Евроцентробанка достается Кристин Лагард, подавшей в отставку с должности директора-распорядителя МВФ.

В мире Европа Германия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Вице-премьер Италии заявил о покушении на него, готовившемся украинцами
Налоговая служба опровергла сбой в системе ЗАГС
Турецкие отели снизили цены для россиян
Кристин Лагард уходит с поста главы МВФ
В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров