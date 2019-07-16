Главой Еврокомиссии избрана министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен

Пять лет назад госпожа фон дер Ляйен, представляющая у себя в стране правящий Христианско-демократический союз, стала первой в Германии женщиной - министром обороны, а теперь представительница ФРГ получила один из ключевых постов в ЕС. Напомним, что с ноября 2014 года председателем Еврокомиссии выступал люксембуржец Жан-Клод Юнкер.

По итогам закрытого голосования представительница ФРГ набрала необходимую поддержку - 383 голоса. До последнего 60-летнюю фон дер Ляйен, несмотря на ее политические амбиции, не рассматривали в качестве очевидного кандидата. Ее кандидатура была с большим трудом согласована на последнем, внеочередном, саммите Евросоюза 2 июля после трехдневных переговоров. Изначально ставка делалась на кого-то из так называемых "главных кандидатов", традиционно выдвигаемых от ведущей наднациональной политической силы по итогам выборов в Европарламент и прошедших отбор в ходе своего рода внутренних "праймериз". Однако многие эксперты называли эту систему устаревшей. В конце концов, ни один из возможных претендентов, в том числе считавшийся фаворитом немец Манфред Вебер, возглавляющий списки Европейской народной партии, выдвинут действительно не был. Впрочем, критики кандидатуры фон дер Ляйен, со своей стороны, настаивали, что альтернативное номинирование руководителей ЕС в ходе закрытых внутренних консультаций является слишком кулуарным и непрозрачным.

В результате на пост нового главы Европейского Совета (с 2014 года два срока подряд его занимает бывший глава правительства Польши Дональд Туск) был выдвинут премьер Бельгии Шарль Мишель, в качестве шефа европейской дипломатии итальянку Федерику Могерини, как ожидается, сменит министр иностранных дел Испании Жозеп Борель. Кресло главы Евроцентробанка достается Кристин Лагард, подавшей в отставку с должности директора-распорядителя МВФ.