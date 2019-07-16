Госдума: Граждане смогут платить только за накопленный ими мусор

В комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды назвали следствия реализации инициативы о новом способе расчета стоимости вывоза мусора - по числу баков.

Ранее сообщалось, что правительство России рассматривает возможности введения такого способа.

Предлагается исходить из числа баков, которые будут установлены на контейнерной площадке. Такой способ расчета решит проблему с завышенными нормативами накопления твердых коммунальных отходов и позволит людям платить только за накопленный ими объем мусора. Об этом заявил председатель комитета Владимир Бурматов (он также является координатором партпроекта "Единой России" "Чистая страна").

Парламентарий отметил, что на данный момент оплата, которая взимается с граждан за обращение с отходами, зачастую несправедлива. Ведь завышены нормативы накопления и тарифы, расчет накоплений не учитывает того, что человек может не проживать в это время в квартире или доме, а квитанции все равно приходят ему исправно.

Бурматов также поделился мнением, что нормативы "взяты с потолка и многократно завышены, а это бьет по карману людей".

- У нас задокументированы факты отличия нормативов накоплений в 500 раз от региона к региону, - подчеркнул он.

Так что расчет исходя из фактически накопленных отходов - честный вариант.