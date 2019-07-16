Какой смартфон не вреден для ребенка

Сегодня производители не создают телефонов сотовой связи специально для детей, а любой продавец в магазине электроники на вопрос о том, какой мобильник больше подойдет ребенку, традиционно обратит наше внимание на низкий ценовой сегмент, в котором доминирует продукция малоизвестных китайских брендов.

Исключение составляют гаджеты для самых маленьких потребителей в возрасте от трех до пяти лет - для них существуют различные модели умных часов с возможностью связи стандарта GSM. Помимо этого, портативные устройства могут сигнализировать на родительские смартфоны о тревожной ситуации (сигнал SOS), а также о местонахождении ребенка, если гаджет оснащен системой глобального позиционирования GPS. Умные часы - удобная штука, но, как показывает практика, большинство детей отказываются их носить после поступления в школу.

Недорогой и надежный

"Пусть будет с кнопками, зато надежный", - именно с такой фразы начинают общение с продавцом в магазине электроники большинство родителей. Прагматичный подход имеет свои плюсы. Телефон, которым пользуется ребенок, должен обладать большим запасом надежности (защитой от ударов) и так называемой бесперебойности: возможностью работать от одного полного заряда аккумулятора несколько дней. Обеспечить такой период работы сможет аккумулятор емкостью не менее 3000-3500 миллиампер-часов. Но батарея может быть и меньшего объема (2200-2800 миллиампер-часов), если речь идет о недорогом кнопочном телефоне со скромным энергопотреблением.

Еще один повод отдать предпочтение простому "кнопочному" телефону - это отсутствие возможности полноценно использовать на нем интернет. Достаточно часто родителей пугает тот факт, что вместе с гаджетом ребенок получает возможность путешествовать по Глобальной сети и в том числе знакомиться со взрослым контентом. Но при этом на сегодняшний день за дополнительную плату большинство операторов сотовой связи предлагают воспользоваться услугой "Детский интернет", которая ограничивает перечень посещаемых сайтов. Если необходимо ограничить время нахождения ребенка в интернете, можно приобрести тариф с минимальным объемом траффика или же вовсе отключить опцию доступа в сеть.

Полезный и быстрый

Какие плюсы есть у функциональных моделей телефонов, приобретаемых для детей? И вновь можно вспомнить про интернет. Несмотря на предложения российских законодателей ограничить использование электронных устройств в школах, для школьников смартфоны продолжают оставаться не только средством самоутверждения, но и полезным инструментом.

- На уроках ребята для выполнения различных учебных задач активно используют на своих смартфонах приложения Google, облачные технологии и мессенджеры, - пояснила заместитель директора по инновационной деятельности "Экономической школы N 145" города Перми Елена Завьялова. - В частности, с помощью мобильного устройства можно изучить какую-либо 3D-модель, например организм человека или Солнечную систему. Сомневаюсь, что в случае запрета использования смартфонов на уроках образовательные учреждения смогут оперативно предоставить всем учащимся школ электронные планшеты. Без мобильных устройств цифровые уроки провести будет невозможно.

Если уж мобильное устройство оснащено интернетом, то и скорость обработки информации на нем должна быть соответствующая, чтобы юному обладателю гаджета комфортно было использовать его функции. Обеспечить ее могут хороший процессор (процессоры) и адекватный задачам размер оперативной памяти (ОЗУ). Большинство недорогих гаджетов оснащены низкопроизводительными процессорами. Та же проблема и с ОЗУ - если памяти не хватает, то приложения мобильного устройства начинают подвисать. Рецепт производительности смартфона для каждого свой, но можем отметить, что более-менее шустрый смартфон, не претендующий на лидерские позиции в рейтинге синтетических тестов AnTuTu, можно приобрести за 7-10 тысяч рублей.

Для детей постарше стоит раскошелиться на достаточно производительный смартфон. Фото: Reuters

Размер имеет значение

Не стоит забывать о других преимуществах мобильных устройств, которые очень пригодятся детям. Одно из них - удобный размер и вес. Так, например, большой размер экрана - неизменный атрибут престижного смартфона - не всегда будет востребован у детской аудитории.

- Раньше у меня был большой смартфон (размер экрана более пяти c половиной дюймов), который не помещался в карманы, - рассказывает первоклассница Диана Трапезникова. - Приходилось складывать мобильный в одно из отделений школьного ранца, но там его было плохо слышно. В результате папа предложил мне пользоваться маленьким смартфоном (не более четырех дюймов). Он мне очень нравится.

Редкие исключения, сочетающие компактный размер и высокую производительность, сегодня ориентированы на узкий сегмент потребителей, способных потратить на новый девайс приличную сумму. Выбирать удобный для ребенка смартфон без ущерба для семейного бюджета зачастую приходится из компактных флагманских моделей трех-четырехлетней давности. Чаще всего это бывшие в употреблении смартфоны или нераспроданные складские остатки. Но такой выбор оправдан удобством пользования.

Опасен ли мобильник?

За последние два года в различных источниках были опубликованы результаты нескольких исследований, посвященных потенциальной опасности мобильных телефонов для здоровья. Одно из последних проведено в начале 2018 года аналитическим агентством Statista на основе данных Федерального ведомства по радиационной защите Германии. Для измерения потенциальных рисков был использован показатель электромагнитной энергии, которая поглощается в тканях тела человека во время пользования мобильным устройством (Specific Absorption Rate - SAR). Измеряется он в соотношении излучаемой электромагнитной энергии и массой тела человека - Ватт на килограмм. В США считается нормой, если SAR не превышает 1.6 Ватта на килограмм человеческого тела, а в Европе этот показатель равен двум Ваттам на килограмм.

Среди лидеров рейтинга Statista оказались преимущественно флагманские модели наиболее известных китайских производителей, мощность излучения которых в несколько раз превышает нормы SAR. Но даже при выборе менее производительных гаджетов родителям стоит уточнить уровень SAR, зафиксированный в технических спецификациях мобильного устройства.