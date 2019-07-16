Конгресс США призвал объявить импичмент Трампу

Член Конгресса США Ильхам Омар, представляющая Демократическую партию от штата Миннесота и являющаяся американкой сомалийского происхождения, обвинила президента Дональда Трампа в нарушении прав человека и призвала объявить ему импичмент. Это произошло после того, как Трамп порекомендовал в Twitter прогрессивным женщинам-демократкам уехать заниматься политикой у себя на родине.

По словам конгрессвумен, сейчас самое время убрать Трампа с поста президента. Омар назвала повестку Трампа повесткой "белых националистов" в США, передает РИА Новости. Она также отметила, что администрация нынешнего американского лидера "наиболее коррупционная за всю историю".

Напомним, новый пост Трампа о женщинах вызвал массовое возмущение демократов. Американского лидера обвинили в расизме и ксенофобии.