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Рубрика: В мире

Конгресс США призвал объявить импичмент Трампу

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Член Конгресса США Ильхам Омар, представляющая Демократическую партию от штата Миннесота и являющаяся американкой сомалийского происхождения, обвинила президента Дональда Трампа в нарушении прав человека и призвала объявить ему импичмент. Это произошло после того, как Трамп порекомендовал в Twitter прогрессивным женщинам-демократкам уехать заниматься политикой у себя на родине.

Фото: REUTERS/Adrees Latif
Администрация Трампа поставила еще один барьер для мигрантов

По словам конгрессвумен, сейчас самое время убрать Трампа с поста президента. Омар назвала повестку Трампа повесткой "белых националистов" в США, передает РИА Новости. Она также отметила, что администрация нынешнего американского лидера "наиболее коррупционная за всю историю".

Напомним, новый пост Трампа о женщинах вызвал массовое возмущение демократов. Американского лидера обвинили в расизме и ксенофобии.

В мире США Дональд Трамп
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