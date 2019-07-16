Косачев оценил назначение нового председателя Еврокомиссии

В девять голосов, ага.

Ну ладно. Это означает, что мандат у первой в истории женщины во главе европейского "правительства" довольно непрочный. В 2014 году Жан-Клод Юнкер был избран 422 голосами из 729 присутствовавших на заседании депутатов, в то время как немка получила лишь 383 "за" при "374" против.

Голосование отразило те глубокие противоречия внутри ЕС, которые проявились ещё на выборах в Европарламент.

На этом фоне для самого ЕС фон дер Ляйен, возможно, не самый худший вариант. Жесткий и авторитетный политик, за спиной которой стоит А.Меркель со всем ее политическим весом, она пользуется популярностью и доверием и во Франции, а потому новое назначение гарантирует усиление роли германо-французского тандема в Евросоюзе.

Понятно, что в самой Европе многих больше всего волнуют внутренние темы: как преодолеть кризис и сохранить единство. Она в своих политических приоритетах на будущее попыталась раздать "всем сестрам по серьгам": борьба с изменением климата ("зеленые" в Европарламенте были против ее кандидатуры), контроль за налогообложением крупных ИТ-кампаний (дань социалистам), контроль за миграцией (это уже поклон в сторону аудитории правых), добавить полномочий Европарламенту, обеспечивать верховенство закона, гендерное равенство (начиная с назначения еврокомиссаров), ну и думы о перспективах: провести конференцию о будущем Европы в 2020 году.

При всей важности персоны Председателя Еврокомиссии, он все же не является решающим элементом, который бы определял политику ЕС в целом. Система обладает большой бюрократической инерцией, к тому же вынуждена учитывать межстрановой консенсус, а также позицию Европарламента. Поэтому предсказывать какие-то резкие колебания курса я бы не стал: абсолютно системный политик у руля, с функцией обеспечения преемственности курса, без каких-то принципиально новых взглядов на многие темы во внутренней и - что нам важнее - внешней политике.

Это значит для нас, скорее всего, "на западном фронте без перемен": российский (точнее пока скорее антироссийский) вектор сохранится без серьёзных перемен, но, с учетом усиления в Европарламенте позиций сил, настроенных на диалог с Россией, а также давления бизнеса (германского в первую очередь), полагаю, диалог будет потихоньку налаживаться. Однако риторика про верность атлантизму, про "российскую агрессию- аннексию" и т.п. пока будет прежней.

Хотя иначе пока быть и не могло. Отрезвление - процесс долгий и определяемый не выборами еврочиновников. Даже самых важных.