Косачев оценил назначение нового председателя Еврокомиссии

Новости

В Канаде три человека погибли при крушении гидросамолета 00:27
СМИ: Процедуру импичмента Трампа инициируют во вторник 00:11
Пожар начался в небольшой гостинице в Москве 16.07.2019
Слуцкий назвал цинизмом призывы ЕС взять ответственность за Boeing MH17 16.07.2019
В Москве ревнивец ранил своего соперника из травматики 16.07.2019
Анисимов стал одноклубником Зайцева в "Оттаве" 16.07.2019
Трамп подтвердил отказ США от продажи новых F-35 Турции 16.07.2019
Иранские военные отбуксировали поврежденный иностранный танкер 16.07.2019
АвтоВАЗ рассказал о новом поколении Lada Granta с вариатором 16.07.2019
Экс-президент Перу арестован в США по запросу об экстрадиции 16.07.2019
США: С-400 фундаментально подрывает потенциал F-35 16.07.2019
В Крыму автобус с пассажирами въехал в отбойник из-за селевого потока 16.07.2019
Депутаты предложили предоставлять льготы на проезд только на карты "Мир" 16.07.2019
В работе Facebook и Instagram произошел сбой 16.07.2019
"Игра престолов" установила абсолютный рекорд "Эмми" 16.07.2019
В Петербурге может появиться "арктический" кластер 16.07.2019
Росстат отчитался о резком ускорении роста промпроизводства 16.07.2019
Американские конгрессмены оценили заявления Трампа как расистские 16.07.2019
В Коми три человека погибли при пожаре в частном доме 16.07.2019
Анна Кузнецова: Нам нужно хорошее детское и молодежное кино 16.07.2019
"Роскосмос" сообщил, почему "Протон-М" задержался на старте 16.07.2019
На митинг оппозиции на Трубной площади пришло 15 человек 16.07.2019
Турецкие отели снизили цены для россиян 16.07.2019
Начальник новгородского ГИБДД задержан за взятку 16.07.2019
Вице-премьер Италии заявил о покушении на него, готовившемся украинцами 16.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
16.07.2019 23:34
Рубрика: Власть

Косачев оценил назначение нового председателя Еврокомиссии

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Европейский парламент с минимальным перевесом утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

В девять голосов, ага.

Ну ладно. Это означает, что мандат у первой в истории женщины во главе европейского "правительства" довольно непрочный. В 2014 году Жан-Клод Юнкер был избран 422 голосами из 729 присутствовавших на заседании депутатов, в то время как немка получила лишь 383 "за" при "374" против.

Голосование отразило те глубокие противоречия внутри ЕС, которые проявились ещё на выборах в Европарламент.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Косачев: Кандидаты на ключевые посты в ЕС настораживают

На этом фоне для самого ЕС фон дер Ляйен, возможно, не самый худший вариант. Жесткий и авторитетный политик, за спиной которой стоит А.Меркель со всем ее политическим весом, она пользуется популярностью и доверием и во Франции, а потому новое назначение гарантирует усиление роли германо-французского тандема в Евросоюзе.

Понятно, что в самой Европе многих больше всего волнуют внутренние темы: как преодолеть кризис и сохранить единство. Она в своих политических приоритетах на будущее попыталась раздать "всем сестрам по серьгам": борьба с изменением климата ("зеленые" в Европарламенте были против ее кандидатуры), контроль за налогообложением крупных ИТ-кампаний (дань социалистам), контроль за миграцией (это уже поклон в сторону аудитории правых), добавить полномочий Европарламенту, обеспечивать верховенство закона, гендерное равенство (начиная с назначения еврокомиссаров), ну и думы о перспективах: провести конференцию о будущем Европы в 2020 году.

При всей важности персоны Председателя Еврокомиссии, он все же не является решающим элементом, который бы определял политику ЕС в целом. Система обладает большой бюрократической инерцией, к тому же вынуждена учитывать межстрановой консенсус, а также позицию Европарламента. Поэтому предсказывать какие-то резкие колебания курса я бы не стал: абсолютно системный политик у руля, с функцией обеспечения преемственности курса, без каких-то принципиально новых взглядов на многие темы во внутренней и - что нам важнее - внешней политике.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Эксперт рассказал, как Евросоюз может наладить отношения с ЕАЭС

Это значит для нас, скорее всего, "на западном фронте без перемен": российский (точнее пока скорее антироссийский) вектор сохранится без серьёзных перемен, но, с учетом усиления в Европарламенте позиций сил, настроенных на диалог с Россией, а также давления бизнеса (германского в первую очередь), полагаю, диалог будет потихоньку налаживаться. Однако риторика про верность атлантизму, про "российскую агрессию- аннексию" и т.п. пока будет прежней.

Хотя иначе пока быть и не могло. Отрезвление - процесс долгий и определяемый не выборами еврочиновников. Даже самых важных.

Власть Работа власти Внешняя политика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев оценил назначение нового председателя Еврокомиссии
Вице-премьер Италии заявил о покушении на него, готовившемся украинцами
Налоговая служба опровергла сбой в системе ЗАГС
Турецкие отели снизили цены для россиян
В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров