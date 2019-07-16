Когда мужчины в составе микст-дуэта впервые боролись за медали ЧМ-2015, к новой дисциплине относились настороженно: с недоверием и даже с недовольством. Сейчас настроение изменилось. За прогрессом синхронистов в разных странах наблюдают с интересом и одобрением.

Кроме того, в этом виде еще не до конца ушла интрига. Первому российскому синхронисту Александру Мальцеву, выступавшему с разными партнершами, никак не удавалось выиграть "золото" в технической программе. В Казани победу отдали пионеру мужского синхронного плавания американцу Биллу Мэю. В Будапеште вообще чуть не случился скандал, ведь отец победителя итальянца Джорджио Минисини был в судейской бригаде.

В Кванджу Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева наконец взяли свое. Но напряженность в отношении с итальянцами, как признался Саша, до сих пор присутствует. Партнерша Манила Фламини рыдала после объявления оценок. Сам Джорджио был сдержан, но все равно недвусмысленно намекнул на пресс-конференции: "Мы выложились на сто процентов, сделали все, что могли. Но, к сожалению, не все зависит от нас".

Впрочем, и Мальцев, и Минисини сходятся в одном: за мужским, точнее, смешанным синхронным плаванием будущее. И оно должно быть олимпийским.

Александр, мечта об Олимпиаде как никогда близко? Поговаривают о включении микст-дуэтов в программу Игр-2024 и даже о возможном появлении смешанных групп как демонстрационного вида...

Александр Мальцев: Очень надеюсь на Париж. Микст-дуэт должен войти в программу Олимпийских игр. У нас ведь смешанная дисциплина, мы соревнуемся на чемпионатах мира и Европы. А на Олимпиадах выступает только женская группа и женский дуэт. Тут есть какая-то недоработка. Олимпийская медаль - мечта для любого спортсмена. А что делать мальчишкам, которые приходят в синхронное плавание? Во что им верить? К чему стремиться? Опять же, если появятся олимпийские перспективы, увеличится массовость. Нашу дисциплину нужно развивать.

Наши спортсмены считают, что смешанное синхронное плавание должно быть олимпийским видом спорта

Вы сами активно в этом участвуете. Запустили флеш-моб в соцсетях. Вас "коллеги" поддерживают?

Александр Мальцев: Я запустил кампанию, чтобы привлечь внимание к нашей дисциплине. Все тут же подключились. Например, австралиец, который в этом году впервые будет выступать на ЧМ только с произвольной программой. Про него уже небольшой документальный фильм сняли. А мы с Майей участвовали в проекте для ВВС. Делали подкаст на радио. К нам приезжали на тренировки, мы рассказывали, как ставим программы и как хотим попасть на Олимпиаду. Про меня, как про первого мужчину в синхронном плавании в нашей стране, также вышла большая статья.

А кроме вас в России еще есть синхронисты?

Александр Мальцев: Есть Михаил Васильев, который в дуэте с Кристиной Авериной уже завоевал золотые медали на Кубке Европы. Взрослые ребята из Татарстана и Московской области пришли из плавания, выступали на этапах Мировой серии. Есть еще два юниорских дуэта. Знаю, что в Москве занимаются уже около десятка смешанных детских дуэтов до 12 лет. А у Анастасии Давыдовой тренируется даже смешанная группа.

Для вас это третий чемпионат мира. Уровень топ-спортсменов растет?

Александр Мальцев: Дуэты, которые находятся на первых шести местах, постоянно прибавляют. С каждым годом становится все интереснее смотреть их программы. Остальные тоже тянутся. Как я уже сказал, Австралия дебютировала на этапе Мировой серии в Китае. Уровень невысокий, но они показывают, что и на этом континенте мужское синхронное плавание развивается. Более 60 лет это был чисто женский вид. Когда появились мужчины, развитие спорта пошло в совершенно другом направлении. Как я это вижу: это новая эра синхронного плавания. История творится на наших глазах.

Курьез

На ватерпольном турнире женских команд произошло историческое событие - свой первый мяч в официальной встрече забросила сборная Южной Кореи, созданная лишь несколько недель назад из числа действующих пловчих. Напомним, что хозяева чемпионатов мира традиционно выступают без отбора. Гол кореянок случился в матче второго тура группового этапа с россиянками и вызвал бурю эмоций. Плакала от захлестнувшего ее счастья одна из запасных азиатской команды, рыдали болельщики на трибунах.

Голкипер нашей сборной Евгения Головина, раздосадованная пропущенным мячом, в концовке матча бросилась в нападение и попыталась сама поразить ворота соперниц. Но тщетно: сначала ее бросок - мимо цели, а в следующей атаке она так и не дождалась передачи от подруг по команде.

Итоговый результат встречи хозяйки тоже могут записать себе в плюс - 1:30, ведь в стартовой игре с Венгрией было 0:64. Многое назвали этот счет абсолютным рекордом, но отдел спорта "РГ" не согласен. Прекрасно отложилось в памяти, что в одном из репортажей специального корреспондента старейшей спортивной газеты страны со Всемирной Универсиады 1985 года в японском Кобе фигурировал результат 72:0 в игре между мужскими сборными Италии и Гватемалы. Кстати, наша команда (СССР) и тогда пощадила слабейшего соперника (43:0).

Правда, документальных свидетельств 34-летней давности достижения итальянцев отыскать в архивах и во всемирной сети сейчас уже не удалось, но ведь и в других командных игровых видах спорта рекорды иногда просто теряются и их поиск превращается в увлекательнейший квест.

Например, в гандболе долгое время самым крупным разгромом считались 86:2 во встрече мужских команд Советского Союза и Афганистана на Спартакиаде дружественных армий 1983 года. Но как-то в беседе с бывшим главным тренером женской сборной России Александром Тарасиковым и многолетним наставником "Кубани" ваш корреспондент услышал удивительную историю о фантастическом результате 101:0 в игре девушек Краснодарского края и Калмыкии на одной из Спартакиад учащихся. Причем Тарасиков специально сохранил протокол этой игры.

Что же касается водного поло, то из относительно недавних голевых феерий можно вспомнить матч мужской квалификации чемпионата Европы-2016 между Голландией и Латвией - 52:0. Прибалты на тот момент тоже только-только начали культивировать вид спорта и создали сборную. У женщин на Кубке мира-2014 в Ханты-Мансийске все те же беспощадные венгерки разгромили девушек из Сингапура - 42:0.

Подготовил Илья Трисвятский