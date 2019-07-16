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16.07.2019 04:12
Рубрика: В мире

Мультимиллионера с Уолл-Стрит обвинили в торговле людьми

Текст: Максим Макарычев
В понедельник в окружном суде Манхэттена в Нью-Йорке состоялись первые слушания по делу американского мультимиллионера Джеффри Эпштейна.
Одна из свидетельниц по делу Эпштейна - Кортни Уайлд, а также адвокаты Дэвид Бойс и Брэд Эдвардс покидают здание суда в Нью-Йорке, 15 июля 2019 г. Фото: AP Photo/Seth Wenig Одна из свидетельниц по делу Эпштейна - Кортни Уайлд, а также адвокаты Дэвид Бойс и Брэд Эдвардс покидают здание суда в Нью-Йорке, 15 июля 2019 г. Фото: AP Photo/Seth Wenig
Одна из свидетельниц по делу Эпштейна - Кортни Уайлд, а также адвокаты Дэвид Бойс и Брэд Эдвардс покидают здание суда в Нью-Йорке, 15 июля 2019 г. Фото: AP Photo/Seth Wenig

Один из самых успешных бизнесменов в области хэдж-фондов, 66-летний финансист Эпштейн был задержан в аэропорту Нью-Джерси по возвращению из Парижа и доставлен в исправительный центр в Нижнем Манхэттене, тюрьму строгого режима, в которой содержатся террористы, насильники, а также мексиканский наркобарон Эль Чапо по прозвищу "Коротышка". Миллионера с состоянием в 500 миллионов долларов обвиняют в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации.

Фото: REUTERS
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В суде были заслушаны показания двух девушек, которые обвиняют Эпштейна в насилии, а также доводы аргументы и защиты, отмечает The New York Times. Две девушки, которые утверждают, что Эпштейн подверг их сексуальному насилию, призвали судью отказать ему в залоге перед началом судебного разбирательства по делу о торговле людьми. "Мне страшно ходить по улицам", - сказала Кортни Уайлд, одна из свидетельниц, которая сказала, что на нее напали в 14 лет.

С просьбой к судье Берману об отказе в залоге обратилась и сторона обвинения, сообщившая, что его состояние позволяет Эпштейну бежать из страны. Агенты сообщили, что во время обыска в роскошном особняке мультимиллионера был обнаружен скрытный сейф, в котором содержались "миллионы наличных денег, десятки алмазов и паспорт, срок действия которого истек и который был выдан иностранным государством". В паспорте в качестве его места жительства была указана Саудовская Аравия, отметил помощник прокурора США Алекс Россмиллер и это признание, отмечает CNN, вызвало гул в зале суда. Защита обвиняемого в свою очередь заявила, что паспорт был выдан в 1982 году и срок его действия истек более 30 лет назад.

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Эпштейн обвиняется в том, что он руководил предприятием по торговле людьми и платил девочкам в возрасте 14 лет, чтобы они занимались сексом с ним в его доме в Верхнем Ист-Сайде и в его поместье в Палм-Бич, штат Флорида. Речь якобы идет о десятках жертвах. Обвинители также заявляют, что он использовал помощников, чтобы заманить девушек в свои дома, а затем платил некоторым из своих жертв, чтобы они нанимали других девушек для совершения им надругательств.

Дело против Эпштейна, похоже, набирает обороты. В понедельник прокуратура сообщила, что на прошлой неделе они узнали о выплатах, которые он сделал возможным свидетелям в конце прошлого года. Речь якобы идет о сумме в 350 тысяч долларов за молчание, выплаченной двум жертвам. В свою очередь адвокаты заявили, что Эпштейн является законопослушным гражданином. "Он не принимал участия в этой деятельности", - сказал один из его адвокатов Мартин Вайнберг, добавив: "Не похоже, что он неконтролируемый насильник".

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Между тем, выяснилось, что в 2008 году Эпштейн признал себя виновным по двум обвинениям во Флориде в рамках секретной сделки с федеральными прокурорами по делу о насилии. В итоге он отбыл 13-месячный срок в местной тюрьме и избежал федерального преследования. Эта сделка была заключена с Александером Акостой, бывшим прокурором США в Майами, который ушел в отставку на прошлой неделе с поста министра труда после того, как общественное возмущение по поводу соглашения с Эпштейном достигло точки кипения. Помимо Акосты, соглашение не преследовать Эпштейна было одобрено Марком Филипом, тогдашним заместителем генерального прокурора, и Алисой Фишер, которая в то время возглавляла уголовное подразделение Министерства юстиции. С тех пор оба покинули правительство для занятий бизнесом.

В итоге окружной судья Ричард Берман заявил, что, вероятно, в четверг объявит о своем решении оставить ли Эпштейна под стражей или отправить его под домашний арест.

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