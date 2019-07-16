Налоговая служба опровергла сбой в системе ЗАГС

В системе ЗАГС нет сбоя, проводится плановое обновление системы, заявили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

"ФНС России проводит плановое обновление системы ЕГР ЗАГС, о чем было проинформировано заранее", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию "РГ".

Как уточнили в ФНС, система сконструирована так, что во время технологических работ операторы могут работать в офлайн-режиме. Все данные будут автоматически внесены в систему после завершения обновления.

"Это штатная ситуация, на офлайн-режим операторы переходят, например, в случае отсутствия связи в органах ЗАГС", - добавили в ФНС.