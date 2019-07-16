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16.07.2019 13:01
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Nissan Skyline: девичья фамилия и самая мощная версия

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Nissan.

Skyline V37, появившийся в 2014 году, уже не был Nissan. Это был седан Q50 от премиум-суббренда Infiniti с его же логотипами. Японцы обновили модель: теперь на решётке радиатора и крышке багажника гордо красуются шильдики Nissan, а в фонарях появились фирменные кругляши в стилистике Skyline былых времен.

Модель прошла редизайн. Несмотря на то, что это по-прежнему Infiniti Q50 - от этого никуда не денешься, Skyline обзавёлся фирменной решёткой радиатора - фамильной чертой, которая стопроцентно характеризует его как члена семьи Nissan. Рестайлинг внешности продолжил минимальный пересмотр салона - седан получил модернизированную информационно-развлекательную систему.

Фото: www.autoblog.com
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Обновлённый Nissan Skyline оснастили комплексом ProPilot второго поколения, который работает только на загородных шоссе и умеет вести автомобиль в рамках одной полосы. Главная же его фишка - функция hands-off, которая позволяет в некоторых ситуациях не держать руки на руле. Также в числе новых опций - адаптивная подвеска, удовольствие от которой должна дополнить улучшенная система рулевого управления без жёсткой связи с колёсами - все сигналы поступают по проводам.

Произошли изменения и в моторной гамме: появилась трёхлитровая "шестёрка", знакомая по линейке Infiniti Q50. Этот двигатель заменил двухлитровый турбированный даймлеровский агрегат. V6 доступен в двух вариантах мощности: 300 и 400 л.с. Стоит отметить, что топовый Skyline 400R является самой мощной версией за всю историю модели - даже у Skyline GT-R движок выдавал немногим больше 330 л.с. Skyline с новой для модели "шестёркой" имеет привод на задние колёса и оснащён 7-ступенчатым "автоматом".

Фото: www.motorauthority.com
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В строю осталась гибридная модификация, которую можно заказать с системой полного привода. Пиковая мощность силовой установки, состоящей из 3.5-литрового атмосферного двигателя и 68-сильного электромотора, составляет 359 л.с. Коробка передач - тоже 7-ступенчатый "автомат".

Продажи новинки в Японии начнутся этой осенью, ценник начинается от 40 000 долларов (2 515 000 рублей).

Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.
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#Nissan