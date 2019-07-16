Переработчики макулатуры попросили отменить агентский НДС

Ученые и экологи предсказывают большие риски и непредвиденные последствия от решения Минфина РФ, закрепляющего систему уплаты агентского НДС на реализацию макулатуры. Об этом говорится в заключениях, подготовленных экспертами МГУ им. Ломоносова, РАНХиГС, Университета им. С. Ю. Витте и Высшей школы экономики.

Представители отрасли заготовки и переработки макулатуры просят от правительства пересмотреть подход к налогообложению на операции, связанные с реализацией макулатуры. В ходе симпозиума, прошедшего в Московском университете имени С. Ю. Витте, представители бизнес-сообщества, эксперты и экологи утвердили резолюцию, в которой обратили внимание федеральных органов власти на риски и возможные последствия введения агентской системы НДС, инициированной Министерством финансов РФ.

С 1 января 2019 года в отрасли заготовки и переработки макулатуры действует агентская система уплаты НДС, введенная законом № 424-ФЗ. Эту налоговую систему в отрасли установили после того, как истек срок действия предыдущей: с 2016 по 2018 год отрасль была освобождена от НДС на операции по реализации макулатуры.

Участники симпозиума констатировали, что за эти два года сегмент заготовки и переработки макулатуры демонстрировал исключительно высокие темпы роста. По словам замглавы ассоциации "Лига переработчиков макулатуры" Михаила Пенькова, в 2018 году объем переработки макулатуры в России увеличился на 19% по сравнению с 2016 годом.

"На сегодняшний день в отрасли действуют свыше 80 предприятий, в ней задействованы более 35 тысяч человек, а годовой объем переработки макулатуры превышает три с половиной миллиона тонн", - подчеркнул эксперт. По его словам, такое развитие отрасли стало возможным благодаря действовавшей ранее системе налогообложения: переработчики макулатуры называют ее "НДС Фокина", по имени депутата Госдумы Александра Фокина, инициировавшего принятие закона 174-ФЗ.

Депутат Фокин убедил парламентариев в том, что, если крупные предприятия-переработчики макулатуры будут платить НДС за всю цепочку участников отрасли, включая сборщиков и заготовителей макулатуры, то бюджет от этого не потеряет ни копейки, а собираемость налога возрастет. По итогам двух лет действия системы "НДС Фокина", Федеральная налоговая служба констатировала более чем двукратный рост объема уплаты НДС в отрасли, что обеспечивало бюджету страны дополнительные 5 млрд. руб. ежегодно. Кроме того, инициатива повысила прозрачность отрасли и снизила расходы государства на налоговое администрирование.

Введенный с 1 января текущего года механизм налогового регулирования отрасли сбора и переработки макулатуры автоматически превратил всех заготовителей макулатуры в налоговых агентов, которым необходимо срочно "включаться" в нюансы агентской системы НДС. Фактически каждый приемно-заготовительный пункт отныне должен нести расходы на профессионального бухгалтера. "При этом новые обязанности налоговых агентов не компенсированы никакими выгодами и преимуществами, они влекут за собой только дополнительные расходы", - подчеркивает Пеньков.

Кроме того, при агентской системе налогообложения в отрасли резко растет и объем администрирования НДС: "Если раньше у нас был один инспектор на одном перерабатывающем предприятии, то сейчас нужна масса инспекторов, чтобы контролировать каждый приемно-заготовительный пункт", - отмечает эксперт.

Тем не менее, в Минфине и Госдуме стало превалировать мнение, что если распределить обязанности начислять и платить налог между всеми участниками цепочки поставок макулатуры, от заготовителей через оптовых продавцов и до переработчиков, то денег в бюджет поступит больше, чем при использовании прежней системы НДС. Однако анализ различных схем начисления и уплаты НДС, проведенный ведущими научными и образовательными учреждениями страны, показал, что сумма поступлений в бюджет зависит только от объема реализации конечной продукции, при этом "НДС Фокина" намного проще и эффективнее в администрировании и контроле.

Закон 424-ФЗ, отменивший прежде действующий НДС и введший агентскую схему, был принят без необходимого финансово-экономического обоснования. По неофициальным данным, полученным из Минфина, ведомство прорабатывало кейс, связанный с выпадающими доходами бюджета. На это же обстоятельство указывал первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы Глеб Хор в своем ответе на антикоррупционное заключение по закону 424-ФЗ.

Несмотря на то, что Федеральная налоговая служба в первый же год действия прежней НДС зафиксировал более чем двукратный рост поступлений НДС из отрасли заготовки и переработки макулатуры, Минфин и разработчики законопроекта продолжали искать причины выпадающих доходов - и, в конце концов, нашли, предположив, что на каком-то этапе движения макулатуры от источника образования до переработчика появляется некий полуфабрикат - уже не макулатура, но еще и не готовое изделие: не тарный картон, не облицовочный картон, не санитарно-гигиенические изделия, не упаковка из бумажного волокна и т. д. - облагаемый НДС. И, соответственно, у недобросовестных продавцов появляется возможность уклонения от уплаты налогов и иных неправомерных действий.

Впоследствии выяснилось, что в роли этого полуфабриката выступает сортированная и кипованная макулатура. То самое сырье, соответствующее ГОСТ 10700-97, которое заготовители продают переработчикам и которое, по закону 174 ФЗ, было освобождено от НДС.

Целый ряд ученых и специалистов на симпозиуме выразили уверенность, что, если материал освобожден от обложения НДС, то возможностей уклонения от налога в данном случае быть не может. Перепродать освобожденный от обложения НДС материал, чтобы НДС на него возник, также невозможно. В этом смысле разработчиков законопроекта из Минфина и комитета Госдумы по бюджету и налогам могли ввести в заблуждение, считают эксперты.

Участники симпозиума констатировали в целом негативное влияние агентской системы уплаты НДС на реализацию макулатуры на развитие малого и индивидуального предпринимательства в отрасли. По словам первого замглавы "Лиги переработчиков макулатуры" Дениса Кондратьева, индивидуальные предприниматели пока не научились работать с агентским НДС, который справедливо называют самым сложным налогом.

"Мы должны были развивать малый и средний бизнес, это фундамент прорыва. Но на деле мы видим возвращение НДС в оборот макулатуры в виде агентской системы, что приведет к сокращению числа мелких компаний и индивидуальных предпринимателей в сегменте заготовки макулатуры. В результате следует ожидать уменьшения объемов заготовки, которое повлечет за собой целую цепь негативных последствий", - отметил эксперт.

О плачевных последствиях введения агентской системы НДС говорится и в заключениях, подготовленных накануне экспертами МГУ им. Ломоносова, РАНХиГС, Университета им. С. Ю. Витте и Высшей школы экономики.

Эксперты констатируют повышение привлекательности экспортных отгрузок макулатуры благодаря праву на возмещение НДС при экспорте. Это приведет к тому, что на переработку к российским предприятиям поступит еще меньше макулатуры. Следующие звенья цепи, запущенной агентским НДС - уменьшение объемов сбора макулатуры, усиление конкуренции за меньшие объемы макулатуры, поступающие на рынок - и закономерное ее удорожание. Это поставит под удар все достижения отрасли за два года действия предыдущей системы применения НДС.

Кроме экономических рисков снижения инвестиционной привлекательности отрасли сбора и переработки макулатуры, а также создания помех в реализации стратегических национальных проектов "Экология" и "Развитие малого и среднего бизнеса", участники симпозиума обратили внимание на специфику принятия закона 424-ФЗ, который ввел в отрасли агентскую систему НДС.

Преподаватель РАНХиГС, куратор программы "Управление отходами производства и потребления", кандидат юридических наук Содном Будатаров напомнил, что введение агентского НДС для заготовителей и переработчиков макулатуры осуществлялось не отдельным законопроектом, а поправкой к законопроекту. "Принятию законопроекта предшествует регламент Госдумы, Совета Федерации, правительства - и много других нормативных актов, которые определяют, как должен проходить законопроект. В случае с принятием закона № 424-ФЗ, этого не происходило, следовательно, может иметь место противоречие всем упомянутым регламентам", - отметил юрист.

По словам Будатарова, есть все причины полагать, что Конституционный суд признает закон о введении в отрасль переработки макулатуры агентской системы НДС неконституционным, а следовательно - можно добиться его фундаментальной переработки.

В резолюции симпозиума, направленной в федеральные органы власти, органы власти субъектов РФ, общественные и научные объединения, участники мероприятия потребовали кардинально изменить агентскую систему налогообложения операций, связанных с реализацией макулатуры, вернуть доказавшую свою эффективность систему "НДС Фокина", а также распространить ее на иные виды вторичных материальных ресурсов.