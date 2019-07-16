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16.07.2019 16:27
Рубрика: Легковые авто

Пикап X-Class разозлил боссов Mercedes и может уйти в отставку

Текст: Евгений Костин

Кто-то может не верить в примету о важности выбираемого имени для корабля, но в случае с Mercedes-Benz X-Class случилось всё так, как предрекало имя пикапа: Daimler может поставить на модели X, то есть крест.

Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на анонимный источник в немецком концерне. Daimler намерен сократить издержки, поэтому производство пикапа Mercedes-Benz X-Class может быть остановлено.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Модель вышла на рынок в 2017 году. Среднеразмерный пикап спроектирован на платформе Nissan Navara и собирается на испанском заводе японской компании.

Немцы надеялись, что X-Class станет привлекательным предложением в растущем сегменте среднеразмерных пикапов, но высокая цена и дефекты сборки (было несколько отзывных кампаний) оказались сильнее харизмы и статуса Mercedes-Benz: по итогам 2018 года в Европе, Южной Африке и Австралии было продано всего 16 700 экземпляров X-Class.

Это неудивительно, ведь цена на пикап стартует с отметки 37 294 евро, в то время как, например, Ford Ranger можно купить за 33 112 евро, а Nissan Navara вообще выглядит на этом фоне сверхбюджетно - 28 030 евро, правда, столько стоит версия с задним приводом.

В России пикап Mercedes-Benz X-Class со 163-сильным дизелем в паре с МКП и полным приводом можно купить начиная от 3 128 000 рублей. Продажи модели начались в марте 2018 года.

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#Mercedes-Benz