Подарок от Ротару пополнил копилку "Славянского базара в Витебске"

Шквал аплодисментов, бурю эмоций и вал оваций, как правило, дарят покоренные зрители любимым артистам. А вот под занавес "Славянского базара в Витебске", который накануне потряс многотысячную аудиторию летнего амфитеатра, свой щедрый подарок международному празднику музыки и дружбы оставила на сцене гала-концерта народная артистка СССР София Ротару. Искреннее признание зрителям, что она рада вновь оказаться на витебской земле, примадонна дополнила премьерой песни "Музыка моей любви", написанной специального для этой июльской встречи.

Каждое очередное расставание дарит надежду на новые встречи. Это и звучало лейтмотивом трогательного прощания артистов и зрителей с фестивалем, наполненного предвкушением очередной встречи в будущем году, когда можно будет снова окунуться в кавалькаду фантастической атмосферы, которая стала уже три десятилетия визитной карточкой витебских торжеств.

Официальная церемония награждения обладателя Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" заветной статуэткой "Лира" расцветила завершающую концертную программу понедельника. В этом году, как уже сообщал "СОЮЗ", ее обладателем стал певец из Казахстана Адильхан Макин. Музыкальные критики единодушно подтверждают, что он покорил сердца не только зрителей, но и членов международного жюри "мастерством исполнения и мощным вокалом". На гала-концерте традиционно вручался и специальный приз президента Беларуси "Славянская надежда". И эту награду за лучшее воплощение в произведениях славянской темы увезет к себе на родину Адильхан Макин.

На сцену амфитеатра, напоминает БЕЛТА, выходили начинающие свой путь в профессию артисты и уже завоевавшие авторитет титулованные звезды. Сменяли один за другим на сцене исполнители из Беларуси и России, Украины и Швеции, Италии и Молдавии. Особый интерес проявили зрители к череде творческих дуэтов. Тамара Гвердцители и Глеб Матвейчук покорили зал шлягером "Пообещайте мне любовь". А Сосо Павлиашвили исполнил с Инной Афанасьевой песню "Сердце на ладони". Одно из самых ярких впечатлений о концерте, утверждает агентство, оставила баллада Hijo de la luna в исполнении Ксении Дежневой и солиста Большого театра Игоря Цвирко.

Завершающим аккордом и символическим сюрпризом гала-концерта стала песня-посвящение "Славянскому базару в Витебске", которую местные критики уже окрестили гимном форума. Ритмичная композиция о фестивале, исполненная в финале, несет, по их впечатлению, в себе идею единства всех славянских народов.