Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой

Видеоролик с полетом российских Ту-160 над Балтийским морем появился на ресурсах Министерства обороны РФ.

Напомним, рядовое патрулирование пары стратегических ракетоносцев над нейтральными водами Балтики сопровождалось вылетами истребителей НАТО. В частности, на отдельных участках к Ту-160 приближались датские F-16, финские F-18 и шведские JAS-39 Gripen. Один из этих самолетов, подлетающих к ракетоносцу, попал на видео Минобороны.

Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Белтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами. Границы других государств пилоты ВКС России не нарушают.