Правительство Греции займет взвешенную позицию в отношении России

Новости

Lada Vesta Cross подорожала 17:00
США располагают в Европе 150 гравитационными атомными бомбами 16:59
Компании оштрафуют за переработку водителей 16:55
Вышел первый большой трейлер нового хоррора Роба Зомби 16:53
В Португалии 119 человек получили сроки за списывание на экзамене на права 16:53
Татьяна Васильева исполнит роль няни Веры Павловны в "Простоквашино" 16:48
Можно ли вернуть товар без упаковки 16:47
Госдума: Граждане смогут платить только за накопленный ими мусор 16:42
Северный флот завезет в Арктику продукты для своих подразделений 16:36
Татьяна Васильева озвучит возлюбленную Печкина из "Простоквашина" 16:34
В Самаре четыре человека погибли в ДТП 16:28
Пикап X-Class разозлил боссов Mercedes и может уйти в отставку 16:27
Мартин рассказал о трудностях в работе над продолжением "Игры престолов" 16:21
Зеленский предложил провести на Украине Олимпийские игры 16:18
Видео: В Уфе колясочнику пришлось карабкаться в поликлинику по лестнице 16:17
В Петербурге на Балтийском заводе произошел пожар 16:10
В Крыму большегрузы временно пустили в обход трассы "Таврида" 16:10
Завод Tesla: адская жара и починка дефектов изолентой 16:06
Начался суд над похитителем картины Куинджи из Третьяковки 16:04
Погода в Москве сегодня вечером резко ухудшится 16:03
Видео: На Ставрополье бездомный пес "спас из плена" породистого 16:00
В парке Победы в Зеленограде появятся набережные на сваях 16:00
Медведев оценил ход благоустройства Тулы 15:55
Минобороны сообщило об очередной поставке компонентов С-400 в Турцию 15:52
Госдума вводит квоты на выбросы 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
16.07.2019 16:51
Рубрика: В мире

Правительство Греции займет взвешенную позицию в отношении России

Текст: Александр Гасюк (Афины)
На прошлой неделе в Греции приступило к работе новое правительство, сформированное уверенно победившей на досрочных парламентских выборах консервативной партией "Новая демократия".
Фото: Костис Нтантамис/ РИА Новости Фото: Костис Нтантамис/ РИА Новости
Фото: Костис Нтантамис/ РИА Новости

Ставший главой правительства Греческой республики Кириакос Мицотакис - представитель известной политической династии и сын бывшего премьер-министра Греции - принялся активно реформировать излишне забюрократизированную систему госуправления страны, а также обещает грекам снижение налогов, новые рабочие места и приток иностранных инвестиций. Во внешней политике Греция будет полностью ориентироваться на США и ЕС и не стоит ожидать от нового правительства в Афинах самостоятельных инициатив или прорывов на российском направлении, пояснили "РГ" местные эксперты.

Фото: EPA/IAN LANGSDON
Греция насчитала Германии 300 млрд евро репараций

Собственно, такой прогноз целиком подтверждается первым серьезным внешнеполитическим решением новых властей Греции - признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в качестве исполняющего обязанности президента Венесуэлы. Известно, что Вашингтон упорно добивался этого от официальных Афин, однако предыдущий глава правительства Греции Алексис Ципрас и его "левая" партия СИРИЗА уклонялись от такого шага.

Ожидается, что после традиционного для всех греческих премьер-министров первого зарубежного визита на Кипр, Кириакос Мицотакис посетит Берлин. С Германией лидера "новодемократов" связывают очень тесные отношения, давно установившиеся между его семьей и немецкими политико-деловыми кругами, пишут греческие СМИ. Сам Мицотакис активно поддерживал кандидатуру немца Манфреда Вебера, выдвиженца от "Европейской народной партии" на пост председателя Еврокомиссии и уже имеет на руках приглашение посетить ФРГ от канцлера Ангелы Меркель.

В отношении России новое правительство Греции займет сбалансированную и взвешенную позицию, но не будет искать каких-либо прорывов или важных самостоятельных инициатив, отмечают опрошенные "РГ" эксперты в Афинах.

"В российско-греческих отношениям Мицотакис будет стремиться поддерживать баланс и избегать острых ситуаций, которые произошли во время премьерства Алексиса Ципраса летом 2018 года (тогда Афины бездоказательно обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела Греции - прим. "РГ")", - сказал нашему корреспонденту аналитик Международного центра европейских исследований (CIFE) Георгиос Дзогопулос.

По словам политолога, основным содержанием внешнеполитического курса Афин станет продолжение всемерного развития связей с США и укрепление стратегического партнерства Греции с Израилем и Кипром. С оглядкой на позицию Брюсселя и Берлина Кириакос Мицотакис, заинтересованный в оживлении национальной экономики в том числе за счет притока зарубежных инвестиций, попытается постепенно развивать отношения с Китаем.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Алексис Ципрас совершил исторический визит в Северную Македонию

Профессор геополитики Афинского национального университета Иоаннис Мазис в беседе с "РГ" отметил, что в отношении развития российско-греческих связей Мицотакис "целенаправленно говорит немного, но готов выполнить то немногое, о чем он говорит".

"В ходе визита лидера "Новой демократии" в Москву в феврале этого года Кириакос Мицотакис сказал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и главе МИД Сергею Лаврову, что его команда готова к реализации совместных проектов в сфере инвестиций, туристического сектора, сельхозпроизводства. Это то, что он реально может сделать. Но по таким чувствительным для Евросоюза темам, как отмена антироссийских санкций или строительство продолжения трубопровода "Турецкий поток" на греческой территории новый премьер-министр Греции не будет обещать то, что он сделать не в состоянии", поясняет Мазис.

Показательно, что на заданный ещё до победы партии "Новая демократия" на июльских парламентских выборах вопрос корреспондента "РГ" о возможности дальнейшего углубления российско-греческих отношений Кириакос Мицотакис ответил максимально дипломатично. И ограничился заявлением о том, что "наши страны имеют традиционные культурные, политические, общественные и исторические связи".

"В этом смысле Греция находится в более особенном положении, чем другие европейские страны. В тоже время Греция является членом Европейского Союза и НАТО. И по вопросам политики в отношении России связана решениями ЕС и НАТО. Насколько возможно, мы будем придерживаться другого уровня, более спокойной политики, чтобы наши отношения с Россией соответствовали исторической традиции двусторонних связей", добавил нынешний премьер-министр Греции.

В мире Европа Греция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров
Минобороны сообщило об очередной поставке компонентов С-400 в Турцию
Россиянам предложат новый способ оплаты вывоза мусора
Банк России назвал причины замедления инфляции в июне
В Крыму Турчинову поставили диагноз после заявления о Керченском мосте