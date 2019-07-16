Правительство Греции займет взвешенную позицию в отношении России

Ставший главой правительства Греческой республики Кириакос Мицотакис - представитель известной политической династии и сын бывшего премьер-министра Греции - принялся активно реформировать излишне забюрократизированную систему госуправления страны, а также обещает грекам снижение налогов, новые рабочие места и приток иностранных инвестиций. Во внешней политике Греция будет полностью ориентироваться на США и ЕС и не стоит ожидать от нового правительства в Афинах самостоятельных инициатив или прорывов на российском направлении, пояснили "РГ" местные эксперты.

Собственно, такой прогноз целиком подтверждается первым серьезным внешнеполитическим решением новых властей Греции - признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в качестве исполняющего обязанности президента Венесуэлы. Известно, что Вашингтон упорно добивался этого от официальных Афин, однако предыдущий глава правительства Греции Алексис Ципрас и его "левая" партия СИРИЗА уклонялись от такого шага.

Ожидается, что после традиционного для всех греческих премьер-министров первого зарубежного визита на Кипр, Кириакос Мицотакис посетит Берлин. С Германией лидера "новодемократов" связывают очень тесные отношения, давно установившиеся между его семьей и немецкими политико-деловыми кругами, пишут греческие СМИ. Сам Мицотакис активно поддерживал кандидатуру немца Манфреда Вебера, выдвиженца от "Европейской народной партии" на пост председателя Еврокомиссии и уже имеет на руках приглашение посетить ФРГ от канцлера Ангелы Меркель.

В отношении России новое правительство Греции займет сбалансированную и взвешенную позицию, но не будет искать каких-либо прорывов или важных самостоятельных инициатив, отмечают опрошенные "РГ" эксперты в Афинах.

"В российско-греческих отношениям Мицотакис будет стремиться поддерживать баланс и избегать острых ситуаций, которые произошли во время премьерства Алексиса Ципраса летом 2018 года (тогда Афины бездоказательно обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела Греции - прим. "РГ")", - сказал нашему корреспонденту аналитик Международного центра европейских исследований (CIFE) Георгиос Дзогопулос.

По словам политолога, основным содержанием внешнеполитического курса Афин станет продолжение всемерного развития связей с США и укрепление стратегического партнерства Греции с Израилем и Кипром. С оглядкой на позицию Брюсселя и Берлина Кириакос Мицотакис, заинтересованный в оживлении национальной экономики в том числе за счет притока зарубежных инвестиций, попытается постепенно развивать отношения с Китаем.

Профессор геополитики Афинского национального университета Иоаннис Мазис в беседе с "РГ" отметил, что в отношении развития российско-греческих связей Мицотакис "целенаправленно говорит немного, но готов выполнить то немногое, о чем он говорит".

"В ходе визита лидера "Новой демократии" в Москву в феврале этого года Кириакос Мицотакис сказал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и главе МИД Сергею Лаврову, что его команда готова к реализации совместных проектов в сфере инвестиций, туристического сектора, сельхозпроизводства. Это то, что он реально может сделать. Но по таким чувствительным для Евросоюза темам, как отмена антироссийских санкций или строительство продолжения трубопровода "Турецкий поток" на греческой территории новый премьер-министр Греции не будет обещать то, что он сделать не в состоянии", поясняет Мазис.

Показательно, что на заданный ещё до победы партии "Новая демократия" на июльских парламентских выборах вопрос корреспондента "РГ" о возможности дальнейшего углубления российско-греческих отношений Кириакос Мицотакис ответил максимально дипломатично. И ограничился заявлением о том, что "наши страны имеют традиционные культурные, политические, общественные и исторические связи".

"В этом смысле Греция находится в более особенном положении, чем другие европейские страны. В тоже время Греция является членом Европейского Союза и НАТО. И по вопросам политики в отношении России связана решениями ЕС и НАТО. Насколько возможно, мы будем придерживаться другого уровня, более спокойной политики, чтобы наши отношения с Россией соответствовали исторической традиции двусторонних связей", добавил нынешний премьер-министр Греции.