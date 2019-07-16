Как Московский метрополитен обогнал Сингапурский

Это лето вновь выдалось урожайным на новые станции метро в Москве: сначала открылся первый участок новой Некрасовской линии, а буквально вслед за ним - еще один - продление Сокольнической ветки. Что дало это пассажирам подземки, какие еще новшества под землей ожидают москвичей, рассказал "РГ" Роман Латыпов, первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе.

Роман Маратович, в начале июня метро пришло в Некрасовку. Это, конечно, хорошо, но, с другой стороны, вся новая линия, пусть пока еще короткая, целиком "села" на самую загруженную в столичном метро Таганско-Краснопресненскую ветку - доехать с нее пока что можно только до "Лермонтовского проспекта"...

Роман Латыпов: Большинство пассажиров первого участка Некрасовской линии - те, кто раньше начинал поездки на метро с Таганско-Краснопресненской линии. Просто сейчас метро стало ближе к ним, им стало удобнее ездить с нами, потому что новые станции открылись в шаговой доступности от их домов. Каждое утро экономят по 25-30 минут своего времени.

Конечно, некоторое количество пассажиров - новые, и мы предупреждали, что после ввода Некрасовской линии на "Лермонтовском проспекте" станет больше людей. Но мы нашли решение. Оно заключается в пересмотре графика поездов - запустили пустые поезда с "Выхино".

Помогло?

Роман Латыпов: Да, помогло. Для нас главным показателем того, правильно ли адаптирован график к пассажиропотоку, служит то, как он выполняется, равномерно ли заполняются поезда. И эти показатели улучшились. Об этом же и люди пишут в транспортных чатах: "Никогда такого не было, чтобы я с утра ехал по Таганско-Краснопресненской линии, и она не "тормозила".

Короткие интервалы в движении поездов в 100-110 секунд для многих метрополитенов - предел мечтаний. А у нас они в часы пик уже сейчас 90 секунд

То есть стало все-таки лучше?

Роман Латыпов: График стал ровнее, загрузка вагонов тоже. Раньше пассажиры держали двери на "Выхино", пытаясь войти в переполненный поезд. При интервале поездов в 90 секунд, с каким ходят поезда на ТКЛ в час пик, достаточно 10-15 секунд подержать дверь на нескольких станциях - и мы вынуждены снимать поезд, иначе сбивается весь график. Ведь пока один поезд стоит, другие, которые идут вслед, начинают накапливаться. Закон физики, его не обманешь. Так мы снимали один поезд, второй... При том, что каждый состав - это почти 1,5-2 тысячи мест. Их мы теряли в час-пик. А теперь не теряем, едут 38 пар в час.

В прошлом месяце запустили еще и продолжение Сокольнической ветки до "Коммунарки". Там тоже есть изменения?

Роман Латыпов: Всего уже проехали 350 тыс., пассажиропоток продолжает расти. Самая популярная станция - "Коммунарка" - 125 тысяч. Но времени прошло еще мало: пассажиропоток формируется несколько месяцев. Но уже заметно, что стало меньше людей на "Саларьево", а главное, больше ожидаемого разгрузился юг Калужско-Рижской линии - упал пассажиропоток на станции "Теплый Стан". Это значит, что люди, которые раньше в город въезжали по Калужскому шоссе, теперь останавливаются на продлении Сокольнической линии и едут в город по ней. Для нас это очень хорошая новость: Калужско-Рижская линия загружена, а на Сокольнической еще есть резерв. Как ни странно, в некоторых местах эта линия, например на "Парке Культуры", стала еще свободнее за счет большой вместимости поездов "Москва", которые появились на линии.

Сколько еще может вместить Сокольническая линия без существенного дискомфорта для тех, кто по ней ездит постоянно?

Роман Латыпов: Учитывая продление, пассажиропоток там точно вырастет в будущем. Но это не приведет к загрузке линии даже до максимальных нормативов. Да, иногда нам пишут: вы продлили метро, а мы теперь сесть не можем. Но тут "сесть" имеется в виду не в смысле войти в вагон, а получить сидячее место - значительную часть из них действительно занимают тремя станциями раньше. Но в плане загрузки на Сокольнической линии провозная способность еще есть, причем значительная.

А вы больше стали пускать пустых поездов с "Юго-Западной", с "Саларьево"? Для того чтобы человек мог именно сесть в вагоне?

Роман Латыпов: Часть поездов едет от "Коммунарки", часть - от "Саларьево" из-за того, что нет такого пассажиропотока, чтобы все составы пускать от "Коммунарки". С нее уходит 12 пар в час, то есть примерно раз в пять минут, 36 пар - на основном участке линии.

А зеленая линия? По-моему, это последняя ветка, на которой нет ни одного нового поезда с кондиционером. Читатели "РГ" спрашивают, когда же и мы по-человечески поедем?

Роман Латыпов: Когда истечет срок службы поездов, которые ходят там сейчас. На Замоскворецкой линии техническое состояние у вагонов хорошее. Но в течение нескольких лет обновление начнется и там. Планы на этот счет на ближайшие годы у нас есть.

Это в столице тоже одна из самых загруженных линий...

Роман Латыпов: Это востребованная линия, и Таганско-Краснопресненская линия, и Калужско-Рижская линия, которую сейчас обновляем.

В июне проходил всемирный саммит общественного транспорта в Стокгольме, где обсуждались все последние мировые транспортные тренды. Интересное для Москвы вы там что-то увидели?

Роман Латыпов: Было приятно обнаружить, что некоторые вещи, которые у нас давным-давно есть, другие метрополитены еще только-только собираются внедрить. Например, оплата прямо на турникетах или короткие интервалы в движении поездов: 100-110 секунд для многих - предел мечтаний. Коллега из Сингапура поделился: "Вложили несколько сотен миллионов долларов, уже много лет этим занимаемся, собираемся к 2022 году сделать интервал в 100 секунд". Понимаете? А у нас он уже сейчас 90.

Многие хотят учиться у нас. Метрополитен одного из китайских городов интересуется, например, как у нас выстроена работа с пассажирами, опросы, качество сервиса, навигация, мобильное приложение. Для себя же мы там подсмотрели плакат на электронных чернилах. Его отличие от обычного экрана, от дисплеев в том, что он не тратит энергию, когда не меняет картинку. Три-пять лет может на источнике питания, батарейках или аккумуляторах работать. Значит, не надо, например, перед закрытием станций переклеивать сотни плакатов, достаточно нажать одну кнопку - и вся информация мгновенно появится по всему метро. И главное, чтобы повесить такие электронные плакаты, не нужно тянуть никаких кабелей или стены сверлить, просто приклеить их на двусторонний скотч. Не знаю пока, будет это действительно работать или нет, на транспорте массово еще никто не применял. Сделаем пилот, возможно, повесим на одной из станций, посмотрим, как читается, понравится ли пассажирам. После этого поймем, жизнеспособна технология или нет. Я бы провел эксперимент на станции, где много пассажиров, где часто можно менять информацию, возможно, это будет "Проспект мира", рядом с офисом метро.

Роман Латыпов: Метро стало ближе к жителям Некрасовки. Фото: РИА Новости

В Стокгольме также были представлены технологии GPS-позиционирования под землей. У нас в Москве может что-то такое появиться? Или это слишком дорого?

Роман Латыпов: Мы пока не понимаем, будет ли это действительно востребовано. Мы свои поезда и так видим. Пассажиры могут посмотреть, где находится поезд с помощью интерактивной схемы в вагоне, такие схемы есть во всех новых поездах.

Наше метро в лидерах по количеству способов оплаты, тем не менее количество самых простых нетехнологичных билетов - разовых бумажных - почти не уменьшается в последние годы.

Роман Латыпов: На самом деле их стало почти на 80 процентов меньше с 2013 года, когда появилась "Тройка". До конца непонятно, что движет людьми, которые пользуются разовыми билетами. Тем не менее мы пытаемся переключить всех на "Тройку", даем максимум информации через соцсети и другие источники, как можно оплатить через мобильное приложение. Вплоть до того, что прорабатывали с различными платежными системами, в том числе самыми популярными, чтобы они у себя как-то отражали, каким образом можно заплатить за проезд. По нашим подсчетам, примерно 10-15 процентов туристов пользуются разовыми билетами, хотя мы им всегда предлагаем купить карточку на несколько поездок и объясняем, что это дешевле. Не навязываем, конечно. Если хотят ездить по разовым билетам, пусть ездят.

Кассы закрывать не планируете? Был такой слух из-за того, что кассиры на некоторых станциях выходили со своих рабочих мест, зашторивали окошки и предлагали пассажирам купить билеты в автоматах.

Роман Латыпов: Кассы закрывать не планируем, тем не менее слухи об этом почему-то постоянно возникают. Посмотрите: у нас сейчас открыто порядка 300 вакансий кассиров, и русско-, и англоязычных. Если бы мы планировали закрыть кассы, то начали бы, как это бывает, с сокращения вакансий.

Что касается автоматов, они могут сделать покупку билетов быстрее и удобнее. Например, в автомате на некоторых станциях билет можно купить, даже не входя в вестибюль: так, мы вынесли автомат в переход на "Юго-Западной" - там места больше. Автоматы нам очень нужны: касс на каждой станции ограниченное число, а автоматов можно поставить сколько угодно. Мы их можем переместить и на новое место вслед за пассажиропотоком. Вот, например, условно, с "Теплого Cтана" пассажиры перешли на продление Сокольнической ветки, вслед за ними может отправиться и автомат, а с кассой так не получится. Автоматы для многих - более комфортный способ по другой причине: кто-то любит постоять, подумать над тарифами, поразмыслить, что выбрать, и чтобы никто не стоял над душой. В кассе это невозможно - кассиры иногда продают по 120 билетов за час, то есть у них приходится около 30 секунд на пассажира.

Кстати, кампания по обучению пользования автоматами - как раз когда кассиры выходили в зал - была очень успешной. Раньше, например, через автоматы покупал билеты только 1 процент льготников, а сейчас - до 10.

Еще одна "технология", которую вы недавно внедрили, - туалеты на станциях. Давно их ждали, но вот пользоваться удается не всем из-за системы оплаты. Туалеты принимают только "Тройки", причем не поездки, а именно живые деньги...

Роман Латыпов: Да, пассажиры часто путают электронный кошелек с карточкой "Тройка". Я сам видел картину, как люди стояли перед кабинками, высказывали вслух все, что думают о туалетах, о метрополитене и о карточке "Тройка". Поэтому мы скоро сделаем оплату по бесконтактным банковским картам в одной из туалетных кабинок, а затем в течение нескольких месяцев во всех остальных.

После череды скандалов с агентствами по размещению рекламы метро теперь занимается ею самостоятельно, и объявлений стало очевидно меньше. Такая ситуация метрополитен устраивает?

Роман Латыпов: Самое главное, что довольны пассажиры. Я читаю все обращения, про рекламу последнее обращение видел, наверное, месяцев шесть назад. А раньше было каждый день по 15. Количество рекламных мест в метро уменьшилось больше чем вдвое. Полностью запретили размещать рекламу на исторических станциях, переходах, заклеивать мрамор, щиты на эскалаторах. И даже в вагонах ее стало гораздо меньше. В тех местах, где реклама размещена с умом, она даже придает станции дополнительный уют за счет лайт-боксов, например, которые дают дополнительный свет.

Реклама для рекламодателей стала дороже из-за того, что ее меньше?

Роман Латыпов: Насколько знаю, нет. Важно для нас, что больше не случается сюрпризов с появлением рекламы в неожиданных местах, как еще было недавно. Больше не появится оскорбительная для пассажиров реклама, мы полностью контролируем контент.