Еще недавно получение загранпаспорта было долгой и муторной процедурой, а теперь речь уже идет о том, чтобы доверить это очень ответственное дело машине. Концерн "Автоматика" Госкорпорации "Ростех" создал серийный образец автоматизированного комплекса "КриптоБиоКабина" для оформления и выдачи заграничных паспортов.

- Все предельно просто, - рассказал корреспонденту "РГ" эксперт концерна Дмитрий Буря. - Вы входите в кабину, где стоит наша система, выполняете команды диктора, куда и как сесть, куда смотреть, чтобы сфотографироваться. Система выбирает самый подходящий для документа вариант фото. Потом по команде прикладываете пальцы, машина оценивает качество отпечатка, если требуется, просит повторить процедуру.

Все эти данные передаются в центр их обработки в зашифрованном виде, что исключает искажение и хищение информации. Но это не все. Специальная камера постоянно фиксирует всю процедуру снятия биометрики. Зачем? "Чтобы избежать подлога, - объясняет Буря. - Надо быть уверенным, что именно вы фотографируетесь и прикладываете свои пальцы, а не кто-то другой".

Эту съемку тоже отправляют в центр обработки данных, чтобы его сотрудник, который отправляет документы в Госзнак на изготовление паспорта, убедился: все формальности соблюдены в точности, что вы тот человек, который приложил пальцы и фотографировался.

А если кто-то, к примеру, Иванов, захочет получить паспорт на фамилию Сидоров? Это невозможно, - говорят специалисты. Дело в том, что система проводит процедуру верификации. Ваш общегражданский паспорт сканируется, система его проверяет и отправляет в МВД. Так что и здесь подлог не пройдет.

Все данные передаются в центр обработки в зашифрованном виде, что исключает искажение и хищение информации

Важно подчеркнуть, что в этом комплексе многие импортные компоненты удалось заменить на отечественные: например, сканер отпечатков пальцев, фотокамера, система бестеневого освещения, устройство, сочетающее сканер MRZ-строки (машинно-читаемой зоны), считыватель микросхем паспортов.

Новая разработка упростит процесс обработки и выдачи документов, обеспечит надежную защиту персональных данных пользователей. Предоставляемые гражданами при оформлении загранпаспортов сведения будут храниться и передаваться в зашифрованном виде. В самое ближайшее время новыми комплексами будут оснащены первые четырнадцать многофункциональных центров в Москве, Подмосковье, Туле и Краснодаре.