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16.07.2019 18:49
Рубрика: Digital
Проект: В регионах

Подлог не пройдет

Заграничный паспорт оформит машина
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(7912)
Еще недавно получение загранпаспорта было долгой и муторной процедурой, а теперь речь уже идет о том, чтобы доверить это очень ответственное дело машине. Концерн "Автоматика" Госкорпорации "Ростех" создал серийный образец автоматизированного комплекса "КриптоБиоКабина" для оформления и выдачи заграничных паспортов.
"КриптоБиоКабина" значительно упростит оформление и выдачу заграничных паспортов. Фото: Photoxpress "КриптоБиоКабина" значительно упростит оформление и выдачу заграничных паспортов. Фото: Photoxpress
"КриптоБиоКабина" значительно упростит оформление и выдачу заграничных паспортов. Фото: Photoxpress

- Все предельно просто, - рассказал корреспонденту "РГ" эксперт концерна Дмитрий Буря. - Вы входите в кабину, где стоит наша система, выполняете команды диктора, куда и как сесть, куда смотреть, чтобы сфотографироваться. Система выбирает самый подходящий для документа вариант фото. Потом по команде прикладываете пальцы, машина оценивает качество отпечатка, если требуется, просит повторить процедуру.

Фото: РИА Новости
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Все эти данные передаются в центр их обработки в зашифрованном виде, что исключает искажение и хищение информации. Но это не все. Специальная камера постоянно фиксирует всю процедуру снятия биометрики. Зачем? "Чтобы избежать подлога, - объясняет Буря. - Надо быть уверенным, что именно вы фотографируетесь и прикладываете свои пальцы, а не кто-то другой".

Эту съемку тоже отправляют в центр обработки данных, чтобы его сотрудник, который отправляет документы в Госзнак на изготовление паспорта, убедился: все формальности соблюдены в точности, что вы тот человек, который приложил пальцы и фотографировался.

А если кто-то, к примеру, Иванов, захочет получить паспорт на фамилию Сидоров? Это невозможно, - говорят специалисты. Дело в том, что система проводит процедуру верификации. Ваш общегражданский паспорт сканируется, система его проверяет и отправляет в МВД. Так что и здесь подлог не пройдет.

Все данные передаются в центр обработки в зашифрованном виде, что исключает искажение и хищение информации

Важно подчеркнуть, что в этом комплексе многие импортные компоненты удалось заменить на отечественные: например, сканер отпечатков пальцев, фотокамера, система бестеневого освещения, устройство, сочетающее сканер MRZ-строки (машинно-читаемой зоны), считыватель микросхем паспортов.

Новая разработка упростит процесс обработки и выдачи документов, обеспечит надежную защиту персональных данных пользователей. Предоставляемые гражданами при оформлении загранпаспортов сведения будут храниться и передаваться в зашифрованном виде. В самое ближайшее время новыми комплексами будут оснащены первые четырнадцать многофункциональных центров в Москве, Подмосковье, Туле и Краснодаре.

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