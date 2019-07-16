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16.07.2019 11:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Промышленный" поезд запустили на Кольцевой линии московского метро

Текст: Ирина Огилько
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Новый тематический поезд, посвященный столичной промышленности, запустили в московском метро. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Новый поезд будет курсировать по Кольцевой линии, а в свой первый путь он отправился сегодня от электродепо "Красная Пресня". Как сообщает пресс-служба, каждый из пяти вагонов посвящены разным областям столичного производства: химической, легкой и пищевой промышленности, авиастроению, машиностроению, радиоэлектронике и другим.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
В столичном метро запустили тематический поезд "Спасибо, донор!"

По данным столичных властей, продукция столичных предприятий экспортируется в 170 стран мира и занимает около 15% в структуре общего объема производимых товаров обрабатывающих отраслей в РФ. Как поясняет руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, в городе производят разную продукцию, от продуктов питания до космических аппаратов.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в сфере научно-технического и промышленного сектора экономики трудиться каждый пятый москвич. Новый тематический поезд поможет москвичам познакомиться с новинками и достижениями столичных заводов и фабрик, узнать об уникальных продуктах, выпущенных в Москве, а юным москвичам поможет с выбором будущей профессии.

Кстати

В столице работает 650 крупных и средних предприятий, в том числе 207 индустриальных зон, 49 промышленных комплексов, одна особая экономическая зона, где локализовано 59 высокотехнологичных компаний. Всего в промышленной отрасли Москвы трудятся свыше 700 тысяч человек.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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