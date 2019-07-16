Собянин проинспектировал ход строительства Некрасовской линии метро

Второй участок "розовой" ветки московского метро - от "Авиамоторной" до "Косино" - планируют достроить в конце текущего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осмотрев строящуюся станцию "Нижегородская".

- Запуска второй очереди Некрасовской линии метро ждут более миллиона человек: жители Некрасовки, Люберец, а также районов Москвы, примыкающих к Таганско-Краснопресненской ветке, - рассказал глава города. - Работы еще очень много, но строители будут делать все возможное, чтобы запустить новый участок как можно раньше.

"Нижегородская" в перспективе войдет в состав крупнейшего в Москве транспортно-пересадочного узла "Рязанская". Здесь пассажиры смогут перейти на МЦК и железнодорожную станцию "Карачарово". Позже можно будет пересесть и на Большую кольцевую линию подземки.

Первые четыре станции "розовой" ветки, напомню, открылись в минувшем июне. Оставшиеся планируют запустить в будущем году.