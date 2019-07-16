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16.07.2019 12:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин проинспектировал ход строительства Некрасовской линии метро

Текст: Сергей Жуков
Второй участок "розовой" ветки московского метро - от "Авиамоторной" до "Косино" - планируют достроить в конце текущего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осмотрев строящуюся станцию "Нижегородская".
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

- Запуска второй очереди Некрасовской линии метро ждут более миллиона человек: жители Некрасовки, Люберец, а также районов Москвы, примыкающих к Таганско-Краснопресненской ветке, - рассказал глава города. - Работы еще очень много, но строители будут делать все возможное, чтобы запустить новый участок как можно раньше.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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"Нижегородская" в перспективе войдет в состав крупнейшего в Москве транспортно-пересадочного узла "Рязанская". Здесь пассажиры смогут перейти на МЦК и железнодорожную станцию "Карачарово". Позже можно будет пересесть и на Большую кольцевую линию подземки.

Первые четыре станции "розовой" ветки, напомню, открылись в минувшем июне. Оставшиеся планируют запустить в будущем году.

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