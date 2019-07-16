В Воронеже обсудили белые пятна в истории России и Германии

Малоизученным страницам экономической истории ХХ века посвятили заседание комиссии историков России и ФРГ, которое прошло в столице Черноземья. Ученые разбирались, зачем советская страна вывозила в Германию не имевшие хождения "царские" деньги и почему немецкая компания Bayer снабжала аспирином читателей журнала "Крокодил".

"Ленинское" золото и "романовские" рубли

В начале прошлого века Германия и Россия имели очень тесные хозяйственные связи, но первая мировая многие из них оборвала. При подготовке Брестского мира возникла проблема, кто кому сколько должен. Этот вопрос был затем урегулирован Берлинским соглашением в августе 1918-го. Но если немецкая сторона отнеслась к вопросу серьезно и подтверждала свои финансовые претензии документами, то советской делегации пришлось полагаться на красноречие, рассказал директор Института российской истории РАН Юрий Петров:

- В феврале 1918 года руководство крупнейших банков обратилось к кайзеру Германии с письмом, чтобы обеспечить немецкие притязания на финансовые учреждения, торговлю и промышленность. Сумма претензий по их капиталовложениям в России составляла 4-5 миллиардов золотых рейхсмарок. Делегация РСФСР пыталась представить ответные доводы, однако они были плоховато подготовлены. Ее глава Адольф Иоффе решил напугать германскую сторону несообразно большой суммой в 6-7 миллиардов марок, чтобы привести к "миру без аннексий и контрибуций". Он признавался в переписке, что "высосал ее из пальца".

Точной информации об убытках не было, поэтому дипломаты в красках расписывали страдания русских солдат в германском плену. В итоге сумма контрибуции составила шесть миллиардов марок. До конца 1918 года советское правительство обязалось выплатить около 550 миллионов кредитными билетами и передать немцам 240 тонн золота.

- Первый эшелон до Орши отправили в сентябре, там было золото на 55 миллионов рублей и 90 миллионов в виде так называемых "романовских" и думских дензнаков. Возмущение охватило все общество. Патриарх Тихон обвинял большевиков в том, что на уплату дани пущено не ими накопленное золото, - отметил Петров. - А в Германии приход эшелона поменял отношение к советской России - никто в правительстве не верил, что большевики на такое пойдут. До того, как в Германии случилась революция, советская Россия уплатила 203 миллиона бумажными деньгами и 120 миллионов золотом (93 тонны).

Золото перешло к Франции и Великобритании. Французы не признавали его наличие, переплавили слитки, и их судьба доподлинно неизвестна (хотя версий на этот счет немало).

- Вероятно, в 1940 году был сделан ответный реверанс, и золото из Парижа перевезли в Берлин, - добавил директор Института российской истории. - Но зачем немцам понадобились бумажные "царские" деньги, уже не имевшие хождения? Дело в том, что они по-прежнему обращались на оккупированной территории. Германия пыталась использовать там специально выпущенные военные деньги, но население Прибалтики доверяло русскому рублю больше, чем марке, и три года войны это доверие не поколебали. На Украине тоже уважали "романовские" рубли. Поэтому на оккупированной территории немцы платили по долгам именно русскими деньгами, которые фактически ничего не стоили.

От галош к аспирину

Развал Российской и Германской империй привел к еще большему сокращению взаимных поставок. На фоне коммунистических беспорядков в Рурской области существование советского торгпредства выглядело политически опасным. Однако уже в 1922 году было создано государственное общество торговли в Кенигсберге. Через десять лет доля Германии в структуре экспортных поставок приблизилась к уровню 1913 года, когда немцы получали почти половину вывозимого из России сырья и товаров. Доля импорта из Германии, впрочем, продолжала уменьшаться.

- Цифры здесь относительны, поскольку сами объемы торговли между нашими странами сильно сократились. Восстановление было только структурным, - пояснил доктор Марсель Больдорф из университета Лион Люмьер 2.

В связи с Второй мировой, а затем холодной войной экономические отношения с Германией вновь прервались. Но в 1960-е, благодаря политике канцлера ФРГ Вилли Брандта, начался прорыв.

- СССР видел в Германии важного поставщика оборудования и выгодный рынок для сбыта сырья и энергоресурсов. Среди крупных совместных проектов можно назвать сделку "газ в обмен на трубы" в 1970-м, создание Оскольского электрометаллургического комбината в Белгородской области, участие немцев в строительстве КамАЗа, передачу ряда промышленных технологий, - сообщил кандидат исторических наук Алексей Сорокин из Омского госуниверситета. - В 1973-м Советскому Союзу предлагали построить завод в ГДР, но мы от этого предложения отказались. Тогда же Брежнев приглашал немцев участвовать в освоении недр Сибири.

Любопытна история отношений с фармацевтической компанией Bayer, договор с которой был подписан в 1981 году. Советское население нуждалось в лекарствах, но чиновники были больше заинтересованы в поставке средств защиты растений и строительстве теплицы в Мурманске. Предметом переговоров была также технология получения порошкового каучука. Она использовалась, например, при производстве галош. В 1930-е Bayer направлял такие изделия в соцстраны.

- Но тут в правлении компании попросили: хватит галош, давайте наконец перейдем к фармацевтической продукции! Немцы хотели поставлять препараты рецептурного отпуска, в том числе через третьи страны (скажем, Финляндию), - выяснила Любовь Осатюк из Гамбургского университета. - К счастью для Bayer, в 1989-м вышел номер сатирического журнала "Крокодил" со статьей о ситуации в советском здравоохранении. Говорилось о том, что поставки необходимых медпрепаратов обеспечивались лишь на 44 процента, и пациенты были вынуждены действовать по принципу "помоги себе сам". Они "доставали" зарубежные лекарства - к примеру, аспирин, поскольку советский считался вредным для желудка. И вот читатели завалили журнал письмами и предложили создать фонд "Лекарство". Люди, у которых были валютные сбережения, должны были пожертвовать от них 1-2 процента на закупку препаратов за рубежом.

Набралось 40 филантропов. Чтобы получить помощь, надо было представить справку от лечащего врача о том, что советские препараты не действуют и нужен именно иностранный. Bayer поддержала эту инициативу и поставила в СССР аспирин, парацетамол и препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний на три миллиона западногерманских марок.- В архивах компании об этом документов нет, но о поставке лекарств писал журнал "Крокодил", - добавила Осатюк. - На выставке "Здоровье-90" присутствовал стенд Bayer, были достигнуты договоренности с минздравом - не о поставках, а об изготовлении лекарств на советских заводах под контролем немецких специалистов. Скоро у компании появилось и юрлицо в Москве, хотя официальное представительство там работало еще с 1973 года.

Похожую тактику, к слову, применяла PepsiCo. Как известно, напиток понравился Хрущеву на одной из выставок, затем начались первые бартерные поставки - в обмен на водку, а позже на списанные военные корабли.

- Американцы в итоге продали суда на металлолом. Но зарубежные компании шли на такие сделки, чтобы выйти на советский рынок, - заключила Осатюк.

История минус миф

Совместная комиссия по изучению новейшей истории российско-германских отношений действует 22 года, собираясь поочередно в одной из двух стран. В ее составе - наиболее авторитетные ученые и главы ключевых государственных архивов. Они фокусируются на болевых точках прошлого. Регулярно публикуют документы, научные доклады и академические исследования. Недавно представили трехтомное пособие для учителей "Россия - Германия. Вехи совместной истории в коллективной памяти". (Его можно заказать в издательстве "ГАУГН-Пресс". Правда, педагогу из провинции заказ и доставка трехтомника обойдется примерно в половину должностного оклада.)

Идея о создании комиссии возникла у Бориса Ельцина и Гельмута Коля в начале 1990-х.

- Германия тогда объединилась, СССР дезинтегрировался на 15 государств, самым значительным из которых была и остается Россия, - напомнил ответственный секретарь комиссии, замдиректора Института всеобщей истории РАН Виктор Ищенко.- ФРГ и РФ как двум новых странам предстояло выстраивать новые отношения на новой основе. Мы должны были иметь как можно более "прозрачное" прошлое - без недоговоренностей и темных пятен. Чтобы вокруг трагических сюжетов не возникало мифов и спекуляций, требовалась серьезная научная основа. Мы стараемся посмотреть на историю одними глазами, преодолевая взаимные стереотипы в интерпретации фактов.

Каждый год комиссия проводит заседание и коллоквиум, привлекая специалистов по определенной тематике. Если раньше обсуждали в основном политические и военные отношения, то в 2019-м впервые обратились к экономике.

- Нам в университете каждый год говорят, что история экономических контактов в кризисе, вымирает и никому не интересна, - отметил доктор исторических наук, профессор МГУ Александр Ватлин. - Хотя экономика была и остается базисом многих социально-политических процессов, необходимой частью международных отношений.

Символично, что площадкой для съезда выбрали Воронеж, где сложились довольно тесные связи с немецким бизнесом. Самый известный пример тому - молочные фермы получившего российское гражданство Штефана Дюрра (группа компаний "ЭкоНива"). К счастью, его деятельность еще не ушла в прошлое, чтобы стать объектом внимания историков. Для организации коллоквиума куда более значимым было то, что в Воронеже работает член совместной комиссии, кандидат исторических наук Наталья Тимофеева. Она возглавляет Региональный центр устной истории (в структуре ВИВТ).

- Наша цель - освоение трудных вопросов. "Белых пятен" в российско-германской истории более чем достаточно, работы хватит на несколько составов комиссии. В этом году поднимались, например, вопросы принудительного труда советских военнопленных и памяти о них. Это тема, которая трогает меня лично, и, по-моему, ее стоит поднимать на коллоквиумах и в будущем, - подчеркнула Наталья Тимофеева. - Мы заинтересованы в открытии архивов, новые источники дадут много и ученым, и педагогам.

Споры без скандалов

В Воронеже члены комиссии договорились о новом проекте, посвященном экономическим связям советской России и Германии в период между мировыми войнами.

А темой заседания в 2020 году станет 50-летие Московского договора между СССР и ФРГ. Стороны тогда признали нерушимость госграниц в Европе и отказались от возможных территориальных притязаний. Это касалось прежде всего земель бывшей Восточной Пруссии, которые после войны вошли в состав Польши и Советского Союза (Калининградская область).

Комиссия сознательно решила не ставить во главу угла 75-летие окончания Второй мировой. О нем и так будет много бурных дискуссий.

- В ХХ веке масса спорных моментов, но мы как историки ждем, когда их можно будет обсудить вне связи с политикой, - пояснил член комиссии, директор Германо-российского музея "Берлин - Карлсхорст" Йорг Морре. - Поэтому доклады будут про Московский договор, а все остальное - обсудим на кофе-брейках, они у нас довольно длинные… Неформальное общение очень важно, я не шучу! Пожалуй, у меня профдеформация, я же работаю в музее, где в ученый совет входят представители РФ, Германии, Беларуси и Украины: там от политики не скрыться. С удовольствием общаюсь с коллегами в России, Киеве и Минске. Но по некоторым вопросам, которые касаются конца войны, наше понимание различается так грубо, что договориться нереально. Конечно, я слушаю и не перебиваю. Они точно так же сдерживаются, когда говорю я. Стереотипы неизбежны, но с ними можно жить.

Прямая речь

Беате Гжески, временный поверенный в делах ФРГ в РФ:

- В самые различные эпохи наши экономические отношения зачастую оставались очень тесными, взаимовыгодными… Еще в царские времена в России действовали многочисленные фирмы из Германии, они завозили новые технологии, участвовали в строительстве аппарата госуправления, становлении экономики и создании инфраструктуры. В сфере энергетики наши страны связывали особенно доверительные отношения - даже в годы сильнейшей политической блоковой конфронтации. <…>

По статистике Германия является для России вторым по значимости торговым партнером в мире и наиболее главным в Европе. Несмотря на политические разногласия и связанные с ними экономические санкции, немецкая промышленность остается одним из важнейших инвесторов в России. По подсчетам центральных банков, в 2018 году объем новых инвестиций Германии в РФ был сопоставим с общим объемом инвестиций из Китая. Существуют значительный потенциал развития этих отношений - во всех сферах, а не только в рамках наиболее заметных контактов в энергетике, фармацевтике, автомобилестроении и развитии высокоскоростного железнодорожного транспорта.

Надежда Баринова, директор историко-документального департамента МИД РФ:

- Совместная комиссия создавалась как площадка для свободной дискуссии историков. Никто не ждал, что все разом откажутся от своих клише. У нас с немецкими коллегами могут быть разногласия, но не исключено, что неправы обе стороны, и новые документы это докажут… Главное - устранять клише из самой исторической науки.

Андреас Виршинг, сопредседатель комиссии, директор Института современной истории (Мюнхен - Берлин):

- Мы уже не так наивны, как в XIX и отчасти в ХХ веке, когда считалось, что есть одна объективная историческая правда - о немцах, русских, мужчинах, женщинах, профсоюзах, о чем угодно. Мы уже не питаем иллюзий по этому поводу и знаем, что восприятие зависит от точки зрения. "Темница" национально-исторических представлений осталась в прошлом. Как выразился один немецкий историк, объективность недостижима, но она должна быть тем идеалом, к которому мы стремимся.