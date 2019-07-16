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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тайна на диске

Верховный суд РФ признал приговор за госизмену законным
Текст: Владимир Полетаев
Коллегия по военным делам Верховного суда РФ признала приговор за госизмену экс-сотруднику ФСБ Дмитрию Докучаеву законным.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К шести годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима Докучаева приговорил Московский окружной военный суд. Также по решению суда он был лишен звания майора.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
По делу о госизмене в ЦНИИмаш арестован еще один фигурант

Дело это суд рассматривал в особом порядке и в закрытом режиме, потому что на материалах следствия стоит гриф "совершенно секретно". Известно, что суд постановил уничтожить ряд вещественных доказательств по делу - в том числе планшет, ноутбук и мобильный телефон Докучаева.

Дело рассматривалось в особом порядке, а это значит, что еще на предварительном следствии Докучаев полностью признал свою вину. Такой суд проходит без исследования доказательств.

В этом деле было несколько фигурантов. Эпизод Докучаева был выделен в отдельное производство. Также отдельно слушалось обвинение в госизмене бизнесмена Георгия Фомченкова. По приговору Мосгорсуда в апреле он получил семь лет колонии. На суде он также признал вину.

С начала нынешнего года по статье "госизмена" в России осуждено 12 фигурантов уголовных дел

Еще двух фигурантов дела, в том числе экс-начальника одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, непосредственным подчиненным которого был Докучаев, и сотрудника отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, приговорили соответственно к 22 и 14 годам лишения свободы. Также суд назначил Михайлову штраф в размере 400 тысяч рублей и лишил его звания. Стоянов по приговору должен выплатить 150 тысяч рублей штрафа в госказну. Он до этого служил в милиции и был майором в отставке. Суд лишил его звания.

Фото: ФСБ РФ
ФСБ: Россиянин Александр Воробьев задержан за госизмену

Все осужденные по этому делу о госизмене были арестованы в декабре 2016 года. Версии преступления, представленные в СМИ, сводятся к тому, что обвиняемые передавали иностранным спецслужбам сведения, составляющие гостайну.

По данным "Коммерсанта", Михайлов передал Фомченкову диск с материалами о методах ведения оперативной разработки основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского и хакеров Дмитрия и Игоря Артимовичей.

Не секрет, что Врублевский в 2010 году был обвинен в организации хакерской атаки на платежную систему Assist, из-за которой клиенты "Аэрофлота" несколько дней не могли покупать электронные билеты. Во время международной конференции по кибербезопасности в Канаде Стоянов отдал диск агентам ФБР.

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