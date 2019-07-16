Ночью в Якутии извлекли из воды тело седьмого погибшего

Семь человек погибли при купании в реке Лена неподалеку от Якутска. Таков скорбный итог поисков, которые водолазы вели в ночь с понедельника на вторник.

Ранее сообщалось, что найдены шестеро погибших. Тело седьмого утонувшего было извлечено из воды около двух часов ночи, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии.

Установлено, что всего отдыхавших на несанкционированном пляже было 11 человек. Когда двое детей стали звать на помощь, четверо взрослых кинулись им на выручку. Прибывшие на место происшествия профессиональные спасатели извлекли детей из воды, но откачать их не удалось. А вот взрослые и, как выяснилось впоследствии, еще один ребенок пропали без вести. В течение ночи водолазы извлекли из воды тела всех погибших.

Из компании отдыхавших живыми на берегу остались женщина и трое детей. С ними работают психологи.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которой предстоит установить обстоятельства трагедии.