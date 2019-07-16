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16.07.2019 13:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Инцидент с Як-42 в аэропорту Саратова произошел из-за отказа авионики

Текст: Виталий Ахмеров (Саратов)

По данным Следственного комитета, инцидент с самолетом, который выкатился за пределы взлетной полосы саратовского аэропорта в минувшее воскресенье, связан с неисправностью авиационных систем воздушного судна. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на руководителя отдела криминалистики Южного следственного управления на транспорте СК России Вячеслава Ломова.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Чеченской Республике
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Как заявил эксперт, самолет сел "практически в штатном режиме", однако затем при торможении "не сработала авионика".

Напомним, речь идет о пассажирском лайнере Як-42, прибывшем в Саратов из Сургута вечером 14 июля. Во время посадки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находились 118 человек, включая членов экипажа. В результате инцидента никто из них не пострадал.

Проверка по факту инцидента продолжается.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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