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16.07.2019 11:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии отказавшая в помощи больному фельдшер уволилась

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Прокуратура Башкирии сообщила об итогах проверки информации о фельдшере, которая отказалась помогать человеку, которому стало плохо.

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Напомним, что инцидент стал известен благодаря видео, попавшему в сеть, на котором молодая женщина настойчиво просит сидящую в машине скорой помощи женщину в белом халате помочь человеку, но та грубо отказывается. Фельдшер так и не вышла из машины. Позже выяснилось, что у молодого мужчины случился инсульт. К счастью, на место приехала другая скорая помощь и увезла его в больницу.

По данным прокуратуры Башкирии, инцидент произошел 24 июня. По данным ведомства, экипаж скорой неотложной помощи Архангельской центральной районной больницы возвращался с вызова и остановился в селе Булгаково из-за поломки автомобиля.

- Фельдшер нарушила правила медицинской этики, руководствоваться которыми ее обязывает ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", - уточнили в прокуратуре Башкирии.

Фельшер написала заявление об увольнении по собственному желанию. Тогда как главный врач Архангельской центральной районной больницы получил от надзорного органа представление об устранении нарушений и принятии мер по недопущению подобных фактов несоблюдения правил медицинской этики персоналом лечебного учреждения.

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