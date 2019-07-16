Видео: В Уфе колясочнику пришлось карабкаться в поликлинику по лестнице

27-летний десантник Рустам Набиев, потерявший ноги после обрушения казармы в Омске, выложил в Instagram видео, как он карабкался в уфимскую поликлинику, чтобы попасть к врачу. Пост уже набрал свыше 23 тысяч "лайков" и вызвал бурю негодования у пользователей соцсетей.

Рустам - активный блогер, вот и в этот раз отправившись в уфимскую поликлинику на улице Авроры 5/2 решил, снять весь процесс похода к врачу. На первом видео он пытается найти кнопку вызова персонала (судя по табличке она должна быть), но не нашел. Затем Рустам попытался влезть колесами в швеллера имеющегося пандуса, не получилось. Хотя даже если бы удалось, вряд ли даже он сумел подняться с коляской под таким наклоном.

Далее молодой человек просто слез с коляски и начал карабкаться, таща за собой инвалидную коляску. То же самое пришлось ему проделать, чтобы добраться до второго этажа поликлиники, так как лифта там не оказалось. Спускаться было чуть легче за счет имеющихся поручней и сильных рук Рустама (он активно занимается спортом).

- Кто скажет, что я снова жалуюсь, попробуйте поставить себя на мое место и поползать по грязным, лестничным пролетам, - написал Рустам в своем посте.

Справедливости ради, стоит отметить, что в конце спуска, Рустаму попытался помочь охранник поликлиники, заметивший коляску. Однако молодой человек, сказав спасибо, отказался от помощи.

Подписчики Рустама были возмущены недоступностью медучреждения.

- Кошмар какой! А если в коляске не молодой, сильный и самостоятельный мужчина, а бабушка? А коляски на сколько посещений хватит интересно? А одежда? - написал один из читателей.