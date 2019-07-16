Новости

Заемщику вернут часть страховки при погашении кредита 17:13
Инженерная олимпиада для школьников войдет в нацпроект "Образование" 17:11
Lada Vesta Cross подорожала 17:00
США располагают в Европе 150 гравитационными атомными бомбами 16:59
Компании оштрафуют за переработку водителей 16:55
Вышел первый большой трейлер нового хоррора Роба Зомби 16:53
В Португалии 119 человек получили сроки за списывание на экзамене на права 16:53
Афганистан не готов отказаться от Ми-35 по просьбе США 16:52
Татьяна Васильева исполнит роль няни Веры Павловны в "Простоквашино" 16:48
Можно ли вернуть товар без упаковки 16:47
Госдума: Граждане смогут платить только за накопленный ими мусор 16:42
Северный флот завезет в Арктику продукты для своих подразделений 16:36
Татьяна Васильева озвучит возлюбленную Печкина из "Простоквашина" 16:34
В Самаре четыре человека погибли в ДТП 16:28
Пикап X-Class разозлил боссов Mercedes и может уйти в отставку 16:27
Мартин рассказал о трудностях в работе над продолжением "Игры престолов" 16:21
Зеленский предложил провести на Украине Олимпийские игры 16:18
Видео: В Уфе колясочнику пришлось карабкаться в поликлинику по лестнице 16:17
В Петербурге на Балтийском заводе произошел пожар 16:10
В Крыму большегрузы временно пустили в обход трассы "Таврида" 16:10
Завод Tesla: адская жара и починка дефектов изолентой 16:06
Начался суд над похитителем картины Куинджи из Третьяковки 16:04
Погода в Москве сегодня вечером резко ухудшится 16:03
Видео: На Ставрополье бездомный пес "спас из плена" породистого 16:00
В парке Победы в Зеленограде появятся набережные на сваях 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
16.07.2019 16:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: В Уфе колясочнику пришлось карабкаться в поликлинику по лестнице

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

27-летний десантник Рустам Набиев, потерявший ноги после обрушения казармы в Омске, выложил в Instagram видео, как он карабкался в уфимскую поликлинику, чтобы попасть к врачу. Пост уже набрал свыше 23 тысяч "лайков" и вызвал бурю негодования у пользователей соцсетей.

Фото: Из личного архива Рустама Набиева
Десантник, оставшийся без ног, учит здоровых людей быть счастливыми

Рустам - активный блогер, вот и в этот раз отправившись в уфимскую поликлинику на улице Авроры 5/2 решил, снять весь процесс похода к врачу. На первом видео он пытается найти кнопку вызова персонала (судя по табличке она должна быть), но не нашел. Затем Рустам попытался влезть колесами в швеллера имеющегося пандуса, не получилось. Хотя даже если бы удалось, вряд ли даже он сумел подняться с коляской под таким наклоном.

Далее молодой человек просто слез с коляски и начал карабкаться, таща за собой инвалидную коляску. То же самое пришлось ему проделать, чтобы добраться до второго этажа поликлиники, так как лифта там не оказалось. Спускаться было чуть легче за счет имеющихся поручней и сильных рук Рустама (он активно занимается спортом).

- Кто скажет, что я снова жалуюсь, попробуйте поставить себя на мое место и поползать по грязным, лестничным пролетам, - написал Рустам в своем посте.

Справедливости ради, стоит отметить, что в конце спуска, Рустаму попытался помочь охранник поликлиники, заметивший коляску. Однако молодой человек, сказав спасибо, отказался от помощи.

Подписчики Рустама были возмущены недоступностью медучреждения.

- Кошмар какой! А если в коляске не молодой, сильный и самостоятельный мужчина, а бабушка? А коляски на сколько посещений хватит интересно? А одежда? - написал один из читателей.

Общество Здоровье Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров
Минобороны сообщило об очередной поставке компонентов С-400 в Турцию
Россиянам предложат новый способ оплаты вывоза мусора
Банк России назвал причины замедления инфляции в июне
В Крыму Турчинову поставили диагноз после заявления о Керченском мосте