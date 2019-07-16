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15.07.2019 20:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дождь не смоет все следы

Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса ранее штрафовали восемнадцать раз
Текст: Айгуль Камаева ("Российская газета", Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(7911)
Страшная авария, произошедшая около деревни Ирныкши Архангельского района Башкирии, унесла жизни шестерых человек. Автобус опрокинулся в кювет, а погибшие пассажиры в основном оказались непристегнутыми, хотя ремни безопасности в автобусе были предусмотрены. Региональный следком возбудил уголовное дело и задержал водителя, который, как выяснилось, ранее неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости движения.
В какой-то момент автобус понесло влево, он съехал в кювет и перевернулся на крышу. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РБ В какой-то момент автобус понесло влево, он съехал в кювет и перевернулся на крышу. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РБ
В какой-то момент автобус понесло влево, он съехал в кювет и перевернулся на крышу. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РБ

C заявлениями о причинах трагедии следователи не спешат. Пока лишь известно, что авария случилась в воскресенье вечером. На улице еще было не темно, однако движение транспорта серьезно затруднял сильный ливень. 32-летний водитель вел автобус King Long с 39 пассажирами, из которых 37 взрослых и двое детей возвращались из Бурзянского района домой в Набережные Челны после туристического сплава. В какой-то момент автобус понесло влево, он съехал в кювет и перевернулся.

Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших в аварии туристов

Первыми на помощь пострадавшим бросились очевидцы аварии.

- Мы видели, как автобус перевернулся, и, конечно, побежали к нему. С родственником выломали боковую дверь. Ребята, такие же случайные свидетели, откручивали сиденья, чтобы вытащить пострадавших, а затем приехала "скорая", - написал в соцсетях один из очевидцев происшествия Артем Тимербаев.

На место аварии съехались представители всех экстренных служб. Вначале сообщалось о пяти жертвах аварии, затем их число выросло до шести. Автобус поднимали автокраном. По данным Минздрава Башкирии, 23 пострадавшим оказали первую медпомощь и назначили амбулаторное лечение, а 10 человек, в том числе один ребенок, были госпитализированы в уфимские больницы. По словам и.о. министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, состояние большинства пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии лишь один из них: у него диагностировали травмы головы, конечностей, а также таза и уже прооперировали.

На сегодня в больницах Уфы остаются два человека, а остальных по инициативе Минздрава Татарстана перевезли в Набережные Челны, где они продолжат лечение. Туда же были отправлены и тела погибших.

Вначале сообщалось о пяти жертвах аварии, затем их число выросло до шести

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил: авария произошла на прямом участке дороги, а водитель (кстати, он был трезв) назвал причиной опрокидывания непогоду. Между тем в понедельник на оперативном совещании в правительстве Башкирии чиновники открыто заявили: шофер, который управлял перевернувшимся автобусом, ранее 18 раз привлекался к ответственности на нарушение Правил дорожного движения. И в основном за превышение скорости.

ГИБДД сообщила подробности смертельной аварии с автобусом в Башкирии

Как стало известно, дорога была хорошего качества и даже с разметкой. И только погодные условия - действительно сложные. Да и выполнявший заказную перевозку автобус был иностранного производства. Последний факт вызвал волну возмущения в соцсетях. "Где старые добрые красные "Икарусы"? Новые высокие автобусы, конечно, красивы. Но багажный отсек сделан для челноков. Центр тяжести становится выше, плюс большая парусность - при боковых порывах ветра их, наверное, валит. И почему-то стойки складываются как пластилиновые - никакой жесткости", высказался Маркис М. Кстати, депутаты Госсобрания - Курултая РБ еще 28 июня приняли закон, предусматривающий обязательное оснащение транспорта, которые непрерывно регистрируют информацию о скорости и маршруте движения, режиме труда и отдыха водителей. Было ли такое устройство на перевернувшемся автобусе, пока неизвестно.

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