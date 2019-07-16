АО "Транснефть - Западная Сибирь" отмечено дипломом федеральной акции "Надежный партнер"

АО "Транснефть - Западная Сибирь" вошло в федеральный рейтинг благонадежных и добросовестных предприятий - потребителей энергоресурсов, сформированный по результатам акции "Надежный партнер" по итогам 2018 года. Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в г. Москве.

Цель акции - распространение положительного опыта надежных потребителей энергоресурсов, а также поддержание и развитие эффективного сотрудничества и конструктивного диалога между поставщиками и потребителями топливно-энергетических ресурсов. Мероприятие было организовано при содействии Совета Федерации РФ, Ассоциации "Надежный партнер", исполнительных органов власти регионального и федерального уровня.

На торжественной церемонии награждения присутствовали заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров и заместитель Министра энергетики РФ Юрий Маневич.

АО "Транснефть - Западная Сибирь" уделяет приоритетное внимание своевременной оплате потребленных энергоресурсов, но и внедряет энергосберегающие технологии на производственных объектах. Специалисты предприятия производят установку систем автоматического регулирования температурного режима индивидуальных тепловых пунктов в зависимости от внутренней температуры помещений и по зонам суток, осуществляют ремонт тепловых сетей с применением современных изоляционных материалов, модернизируют системы освещения с использованием светильников с датчиками движения и освещенности.

Также компания оптимизирует технологические режимы транспортировки нефти и нефтепродуктов, повышает эффективность работы магистральных насосов и их электродвигателей за счет замены на оборудование с более высоким КПД. Только за первое полугодие 2019 года экономия АО "Транснефть - Западная Сибирь" от выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в денежном выражении составила порядка 10 млн рублей.

Положительные энергосберегающие практики предприятия также были отмечены в ходе внешнего ресертификационного аудита Системы энергетического менеджмента (СЭнМ). Аудиторами было выдано положительное заключение, что СЭнМ АО "Транснефть - Западная Сибирь" полностью соответствует требованиям международного стандарта ISO 50001:2011.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"