Метеорологи: Воздух в Красноярске очистится от дыма в среду

Задыхаться от смога жителям Красноярска осталось не долго. Облегчение придет уже в среду вечером, прогнозируют в Среднесибирском управлении гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Во вторник местами ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, в среду вечером синоптики прогнозируют смену направления ветра на юго-западное, - пояснили в Среднесибирском УГМС.

Как полагают метеорологи, дым в Красноярск принес северо-восточный, восточный ветер. В Эвенкийском и Богучанском районах сейчас действуют основные лесные пожары. Задымленность усиливают лесные пожары, зарегистрированные в Иркутской области.

Напомним, Красноярск начало накрывать густым смогом еще в пятницу. После чего жители города стали массово жаловаться на неприятный запах, трудности с дыханием и першение в горле. В Роспотребнадзоре по краю зафиксировали в понедельник трехкратное превышение вредных веществ в воздухе Красноярска.