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16.07.2019 16:49
Проект: В регионах

На шахте СУЭК-Кузбасс ввели высокотехнологичный комплекс проветривания

На шахте имени С. М. Кирова компании "СУЭК-Кузбасс" введен в опытно-промышленную эксплуатацию комплекс сооружений для проветривания горных выработок блока №4. Общая стоимость сооружений, предназначенных для отработки запасов пластов Болдыревский и Поленовский, составляет 1,6 миллиарда рублей.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

С блоком №4 связано ближайшее будущее развития шахты имени С. М. Кирова. Промышленные запасы угля на этом участке составляют порядка 30 миллионов тонн. Их отработка начата в текущем году, а завершение планируется в 2027 году.

Для надежного обеспечения проветривания горных выработок и электроснабжения производственного блока сооружен комплекс технологически необходимых объектов. В его состав входит пробуренный с поверхности на глубину 310 метров воздухоподающий ствол диаметром три метра.

Для подачи в него воздуха с целью проветривания выработок построена вентиляторная установка 2x2 dAL 30-11000,  разработанная компанией "Corfman" (производитель "CFT", Германия). Особенностью установки является модульная конструкция, позволяющая в том числе оперативно производить необходимые ремонтные работы. Применение электродвигателя "Damel" (Польша) совместно с частотным преобразователем способствует плавному регулированию оборотов и, соответственно, управлению количеством подаваемого воздуха. Это дает возможность совместно с другими вентиляторными установками обеспечивать максимально эффективную работу  по проветриванию шахты.

Для  подачи тепла в холодное время года в калориферную здания нагнетательной вентиляторной установки построена котельная с 4-мя котлами КВ-В-7,56 производства ООО НПО "ПроЭнергоМаш" (г. Барнаул), обладающими высоким энергетическим эффектом. Общая тепловая мощность котельной составляет 30,24 МВт.  Котельная полностью автоматизирована - все параметры работы поступают на пульт оператора, который управляет технологическими процессами.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Еще одним звеном  комплекса сооружений для проветривания горных выработок является подстанция 35/6/6 "Кирова-Новая", предназначенная для приема, преобразования и распределения электроэнергии по поверхностным зданиям, сооружениям и установкам. Мощности подстанции также рассчитаны на питание электроэнергией подземных распределительные пунктов 6 кВ для развития горных работ.

- Ввод данного комплекса позволяет коллективу шахты добывать уголь высокопроизводительно и, главное, безопасно, - говорит генеральный директор АО "СУЭК-Кузбасс" Евгений Ютяев. - В целом вопросы аэрологической безопасности всегда находятся в приоритете компании. Наряду с запуском вентиляторной установки современного уровня успешно внедряются такие новые способы дегазации, как гидроразрыв и гидрорасчленение пласта.  В комплексе это позволяет значительно повысить безопасность подземной угледобычи.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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